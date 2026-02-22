◆報知新聞社後援 第１４回大阪マラソン（２２日、大阪府庁前スタート、大阪城公園内ゴール＝４２・１９５キロ）

大阪マラソンは定刻の９時１５分にスタート。先頭集団は最初の５キロを１４分５０秒で通過した。初マラソンで日本記録（大迫傑、２時間４分５５秒）を目指す吉田響（２３）＝サンベルクス＝は７・８キロでペースメーカーの前に出て先頭に立ち、独走態勢に入った。１０キロを２９分３３秒で、２０キロを５８分４２秒で通過。中間点は１時間１分５４秒で通過した。単純計算で２倍した場合、ゴールは２時間３分４８秒となる。

今大会では、２時間９分以内で日本人６位以内、あるいは順位に関係なく２時間６分３０秒以内をクリアすれば、ＭＧＣ（２８年ロス五輪マラソン日本代表選考会、２７年１０月３日、名古屋）の出場権を獲得できる。また、２８年ロス五輪からマラソン日本代表選考で新たに「ファストパス」が設けられ、２７年３月までに指定大会で男子は２時間３分５９秒、女子は２時間１６分５９秒を突破した最上位選手は、ＭＧＣを待たずに日本代表に内定する。

吉田響はファストパスを見据えたペースで中間点を突破。後続には４４秒差の大差をつけた。顔を含めて全身に丸いテープを貼り、すべてにおいて存在感を発揮している。第２グループも好ペースでレースを進めており、勝負は後半に入った。

◆吉田 響（よしだ・ひびき）２００２年８月２０日、静岡・御殿場市生まれ。２３歳。御殿場市立原里中３年時に全国都道府県男子駅伝６区で２位。東海大静岡翔洋高２年時の同駅伝５区で２２位。２１年、東海大入学。１年時に箱根駅伝５区２位。２３年、創価大３年に編入学。３年時は出雲駅伝５区区間賞相当、全日本大学駅伝５区区間賞、箱根駅伝５区９位。４年時は出雲駅伝２区区間賞、全日本大学駅伝２区２位、箱根駅伝２区２位（日本人最高記録）。２５年春に卒業後、プロランナーに転向し、サンベルクスとプロ契約。自己ベスト記録は５０００メートル１３分３９秒９４、１万メートル２８分１２秒０１、ハーフマラソン１時間１分４５秒。１６１センチ、４６キロ。