フアン・マタがダービー戦でミドルシュートを決めた

かつてヴィッセル神戸にも所属した元スペイン代表MFフアン・マタが、能力の高さを示すスーパーゴールを記録した。

リーグ公式SNSも「信じられない」とマタの一撃を取り上げた。

現在、オーストラリア1部メルボルン・ビクトリーに所属するマタは、2月21日に行われたリーグ第18節、メルボルン・シティとのメルボルン・ダービーに先発出場。チームの3-1の勝利に貢献した。

マタのゴールが生まれたのは、0−0で迎えた前半20分だった。メルボルン・ビクトリーは最終ラインでボールを回す相手にプレッシングをかけ、ボールロストを誘発。こぼれ球にいち早く反応したのがマタだった。センターサークルを少し越えた位置から左足を振り抜くと、ボールは美しい弧を描いてGKの頭上を越え、そのままゴールへ吸い込まれた。

そのなかで、「Aリーグ」の公式Xは「スペイン人はメルボルン・ダービーで、GKの頭上を抜くシュートをはるか遠くから決めた。信じられない」と動画付きで紹介。「なんというゴール」「スペシャル・フアン」「トッププレーヤー！」「疑いなく天才」「マタのマジック」「GOAT」といった声が寄せられ、37歳の元スペイン代表MFに熱視線が注がれている。（FOOTBALL ZONE編集部）