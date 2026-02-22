北朝鮮が労働党第9回大会2日目の会議で、この5年間の経済・国防発展計画が成功裏に終えられたことを公式宣布し、2035年の「社会主義強国」建設に向けた次の段階への進入を明らかにした。

金正恩（キム・ジョンウン）国務委員長が20日、党中央委員会第8期の活動総括報告会議を行ったと朝鮮中央通信と労働新聞など北朝鮮メディアが報道した。

党中央委員会は党政策を策定し国家事業を設計・実行する北朝鮮の最高意志決定機関だ。

北朝鮮は2021年の第8回党大会後の5年を「わが党と革命発展において深遠な意味を持つ大変革、大転換の年代記」と規定し、党大会が決めた各分野の5カ年計画が「成果的に完結した」と公表した。

今回の大会では「金正恩総書記を首班とする第8期党中央委員会の指導の下、政治、経済、文化、国防、外交など、党と国家活動の全般で収められた注目に値する成果」を成し遂げたとした。

続けてこうした成果を基に「社会主義建設の各分野において新たな段階へ移行できる科学的な発展土台が構築された」との総評が下された。

これは北朝鮮が2035年まで目標にした社会主義強国実現という「15年構想」の最初の5カ年段階を成功裏に終え、今回の第9回大会を基点に2番目の段階である「高揚期」に入ったことを内外に誇示したものと分析される。

金委員長も19日の開会の辞で「今大会のように大きな成果を成し遂げたときはかつてなかった」と評価した。

分野別成果としては「地方発展20×10政策」と平壌（ピョンヤン）の和盛（ファソン）地区住宅建設などに言及し、「全国が同時的かつ均衡的に進歩する新たな局面を開いた」と自評した。

また「新時代の5大党建設路線」の貫徹を通じ党の指導力と組織力が強化されたことを強調した。続けて金委員長の唯一指導体系をより強固にするための党規約改正の可能性も示唆した。

今回の大会では「社会主義全面的発展の開拓期を一大高揚期へとつなげる上で重大な歴史的かつ実践的意義を持つ重要報告が行われた」と伝えた。重要報告の具体的な詳しい内容は公開しなかった。

今後の大会日程は、党規約改正、党中央指導機関選挙、決定書採択の順で進められる予定だ。この過程で「民族・平和統一」の文言削除の有無を含んだ対南メッセージと核保有国地位認定を前提とした対米政策の具体的な方向があらわれるか注目される。