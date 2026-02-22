お笑い芸人のキンタロー。（44）が22日、自身のインスタグラムを更新。新作のモノマネショットを披露した。

「オリンピック沢山の感動をありがとう」と書き出したキンタロー。「私も祝福をさせてください心からの敬意をこめまして…りくりゅうペア！！！！金メダル」とミラノ・コルティナ五輪で日本フィギュア史上初となるペア金メダルを獲得した、三浦璃来・木原龍一ペアのものまねをアップした。

「おめでとう御座います 私もペアで社交ダンサーだった時代もあり世界選手権にもロペスとチャレンジした経験があり他人事とは思えず自分の事のように嬉しかったです！！とんでもない快挙ですあんなに魔法のように足並みバッチリの演技すごすぎますお互いが深い信頼を置いてないと成し得ないわざわざの数々魔法みたいでした2人の一心同体の演技に歓喜泣けます」とコメント。

「運命と言うものは実にイタズラなものだ彼に出会ってしまったのだ…それは奇跡ともいう出会いあの人にそっくりな彼に…彼に出会ってしまった出会いは本当に偶然だった営業先の音響スタッフさんだったやるしかなかったこれはものまね芸人として生を受けてしまった私のプライドですお願いです。みなさん温かい目で見てください絶対に叩かないでください私も人の子ですちゃんと傷つきます。『そこに似てる人がいたからどうしてもやっぱりここはやってみたくなっちゃった』『ものまねの神様が背中を押してくれたような気がした』そんな思いであげていますどうか温かい目でみてください彼にも許可を得ています自分の顔がデカすぎたので微調整したりもしましたあの感動の瞬間を表現するにはどうしたら良いか血の滲む努力をしました」と力説。

「最後の1枚はよくみてくださいカツラをのせた自分の手です。すなわち、自分で自分をハグしています たまには自分にもハグしてあげよう」と説明。「コロッケさんの時代から言われているひと言をここで…『ものまねは真面目に見ないこと！！！』」と締めくくった。

ファンからは「大好きすぎます」「サイコーです」「仕事早すぎ笑尊敬します！しかし似てるな」「音響スタッフさんナイス」「いーーーーーっつも温かい目で見てます」「キンタローさんには愛があるから」「愛と感動と笑いをありがとうございます」「出会ってしまったんだから、やるしかないですよね」「朝から大爆笑しました」などのコメントが寄せられた。