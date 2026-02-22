テレビ大阪・ウーデンアナが“変身” 万博後の関西経済、外国人材、AI戦略などに迫る
今年で64回目を迎えた『関西財界セミナー』が2月5日と6日に開催された。テレビ大阪では、あす23日の特番『関西財界セミナー2026 希望の果実は何色なのか？』（前9：30〜10：25）でこの模様を放送する。
【番組カット】テレビ大阪ウーデンアナの素顔 関西経営者の本音に迫る
関西の企業経営者が国・地域・経営のあり方を議論する関西財界セミナー。番組ではその議論の行方を徹底取材するほか、ビジネスの現場を実際に取材し、関西経済の未来をより深く読み解く。
番組ナビゲーターのテレビ大阪・ウーデン ジェニファー 里沙アナウンサーは、AIアナウンサーに“変身”する。
大阪・関西万博を経て、次の課題となるのが「万博後の関西経済」。セミナーでは、「いのち輝く日本のビジョン〜万博を終えて社会実装を考える〜」や「KANSAI ブランド確立に向けたポスト万博における新たな観光とまちづくり」などが議論された。
また、人口減少を見すえ、外国人材やAI戦略なども論点に。米・スタンフォード大がまとめたAI活力ランキングで、日本は9位とされ、1位のアメリカや2位の中国との差が開く。番組では中国で開催されたAI展示会を取材する一方、大阪・堺市に誕生した超高速AI処理サーバー施設に迫る。
