コスパ神がかってない？カインズだと約300円だったのに…売り場で仰天した100均商品

ダイソーをパトロールしていると、カインズで売っている滑りにくいハンガーにそっくりなアイテムを発見！カインズだと5本入りで300円ほどしますが、ダイソーの商品は4本入りで100円とコスパ抜群。実際に使ってみると衣類をしっかりキープしてくれるので、ストレスフリーに収納ができました。必見ですよ♪

商品情報

商品名：滑りにくいハンガー（4本）

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：幅40cm

内容量：4本

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480536231

カインズの人気商品に激似！？コスパ最強すぎるダイソーのハンガーをチェック

ダイソーをパトロールしていると、カインズの滑らないスチールハンガー風のアイテムを発見しました。その名も『滑りにくいハンガー（4本）』。お値段は4本入りで￥110（税込）です。カインズの商品は5本入りで300円くらいだったので、神コスパすぎて売り場で驚いちゃいました。

ハンガーのサイズは幅約40cm。材質は本体がスチール。コーティングが塩化ビニル樹脂です。早速使用していきます！

衣類が滑りにくくてストレスフリー！ダイソーの『滑りにくいハンガー（4本）』

滑り止め効果があるアイテムなので、大き目のTシャツを吊るしてもしっかりキープ。化学繊維系のつるつるする素材の衣類もズレにくいです。

試しにハンガーを激しく揺らしてみましたが、衣類は落ちてきませんでした。クローゼットに収納したり、取り出したりする作業がストレスフリーに行えます。

ハンガーの下部には突起がありますが、いまいち何に使うものなのか分かりません…タンクトップがかけられなくもないので、下着類を管理するのに良いのかな？と思いました。

今回はダイソーの『滑りにくいハンガー（4本）』をご紹介しました。

コスパが最強すぎるダイソーのカインズ風ハンガー。こちらは収納用のアイテムなので、室内での使用が推奨されています。グレーカラーのシンプルなデザインなので、部屋馴染みもGOOD。衣類がズレにくく、大きめの服も掛けられるのが嬉しいポイントです。

これは売り切れ必至なので、気になった方はぜひお早めにチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。