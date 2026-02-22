日常にはさまざまな漢字が溢れています。それは生活にうるおいや豊かさをもたらす「食」の分野でも顕著。食べ物にまつわる漢字を知れば、それはそのまま普段の生活がより彩り豊かで楽しいものになるはず。

本コーナーでは「あれ、これどう読むんだっけ？」と思ってしまうような、忘れがちな難読漢字をお届けします。漢字を覚えて食生活を豊かにしよう!! 正解がわかった方は、ぜひこの食べ物との思い出を一緒に呟いてください!!!!

文、画像／おと週Web編集部

【写真ギャラリーで読み方を当てよう】何問わかる？ 過去に出題された難読漢字クイズに挑戦!!

あなたは読めますか？

「魦」という漢字を読めますか。小ぶりの魚です。

難易度：★★★★★

■難読漢字、食べ物編の正解はこちら

正解：イサザ

魦は、スズキ目ハゼ科ウキゴリ属に分類される小型の淡水魚で、琵琶湖を代表する小魚として知られてきました。日本の清らかな水域で暮らし、透明感のある淡い色と、数cmほどの小さな体が特徴です。

成魚は全長5〜8cmほどで、昼間は深場の水底付近に潜み、夜間には表層まで浮上して餌をとる習性があります。体が小さいため俊敏に泳ぎ回り、比較的水質のよい環境に多く見られる魚とされています。

名前の由来には諸説ありますが、小さくて砂粒のような姿から「いさご（砂子）」が変化したという説や、小魚を意味する古語「いさなご」が縮まったという説などがあります。

琵琶湖周辺では郷土料理として昔から親しまれてきました。底引き網や定置網で漁獲され、佃煮や大豆と煮た「いさざ豆」、すき焼き風の「じゅんじゅん」に使われることもあります。

昔は旬である春には、生きたまま酢にくぐらせて食べる「踊り食い」のような食べ方も見られました。しかし、現在では衛生面の観点から、一般的な飲食店での提供はほぼありません。

【難読漢字】食べ物当て「魦」 清い川に棲んでいます（2枚）