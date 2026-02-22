カリフォルニア州ロングビーチ港のクレーンと輸送コンテナ＝21日/Kyle Grillot/Bloomberg/Getty Images

（CNN）トランプ米大統領は21日、前日に発動を表明した世界一律関税を10％から15％へ引き上げる考えを明らかにした。

これに先立ち米連邦最高裁は、トランプ氏は国際緊急経済権限法（IEEPA）を根拠に貿易相手国に関税を課した際、自身の権限を逸脱したとの判断を示していた。

トランプ氏は自身のSNSトゥルース・ソーシャルに、「米連邦最高裁が何カ月も検討した末にきのう下した、関税に関する拙劣でばかげた極めて反米的な判決について、徹底的かつ詳細に精査した。これを踏まえ、私は米大統領として直ちに、世界の国々に対する一律10%の関税を、完全に許容され法的にも検証済みの15％へ引き上げることを本声明をもって表明する。こうした国の多くは長年にわたり米国を『搾取』しながら、（私が来るまで）報復を受けずに済んでいた。トランプ政権は今後数カ月のうちに法的に許容される新たな関税を決定し、発動するだろう」と書き込んだ。

6対3の判決後、トランプ氏は最高裁の判事を強く非難。「通商法122条」に基づく大統領権限を用いて世界一律10％の関税を課すと表明していた。

大統領は122条に基づき最大15％まで関税を課すことができるが、こうした関税措置は一時的なもので、150日後には議会の承認が必要となる。