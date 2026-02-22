ダンスボーカルグループ「Ｍ！ＬＫ」が２１日放送の「人生最高レストラン」（ＴＢＳ系）に出演した。

Ｍ！ＬＫは２０１４年に結成し、メンバーチェンジを経て現在の５人体制となった。Ｍ！ＬＫの前身ユニット「Ｃｌａｓｈ，」で塩粼太智と活動していた吉田仁人は「期間限定ユニットを作り続ける期間があった。作っては解散して、ＣＤを出すたびに作ってみたいな。Ｃｌａｓｈ，からもう１回メンバー編成をして、そこに佐野が」と佐野勇斗が加入した。

当時の佐野の加入について塩粼が「年上嫌だなと思いました」とぶっちゃけると佐野は「エーッ。すごく優しく受け入れたくれたんすよ」とショックを受けていた。

一方の佐野も「初めてレッスン場に行った時に当時のメンバーがお菓子を食べながらレッスンしててコイツらなんなんだ。舐めてんのかと思った」と振り返った。ＭＣの加藤浩次が「廃部寸前の部活だな。（人気漫画）ＲＯＯＫＩＥＳの始まりみたいな」と例えると佐野は「だから吉田とも何度か言い合いとかした」と明かした。

しかし吉田が「でもお菓子食べてなかった？」と反論すると佐野は「一応、お菓子もいただいた」と白状し、笑いを誘っていた。