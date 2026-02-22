(Photo by Ari Hatsuzawa)

読書好きで知られる俳優の中江有里さんが、日々のできごとや過去の思い出を、1冊の本とともにふり返る連載エッセイ。キャンプインしたプロ野球、中江さんが見つめるのは、レギュラー争い正念場の選手たち。ブレイディみかこさんの小説『リスペクト--Ｒ・Ｅ・Ｓ・Ｐ・Ｅ・Ｃ・Ｔ』（筑摩書房）の登場人物たちにも重ねつつ「だから、やるしかない」と自分に発破をかけています。

2月8日、衆議院選挙投開票日、私は新幹線で大阪へ向かっていた。

早朝から降り始めた雪の影響で、東京を数分遅れで出発した新幹線は、ときおり徐行しながら西へと向かう。この日は『日々、タイガース、時々、本 猛虎精読の記録』（徳間書店）の刊行記念トークライブ＆サイン会がある。

雪景色が続く往路の車内で、沖縄・名護で行われた日本ハムファイターズとの練習試合を観始めた。

今季初の対外試合。先発は4年目の茨木秀俊投手。関ケ原の雪は心配だけど、まだ風の冷たそうな沖縄の試合の行方も心配。

さらに心配なのは「今年が正念場」と言われる選手たち。

この日1番バッターの前川右京選手は高卒5年目。昨シーズンは同じく5年目の中川勇斗選手とレフトの定位置を争った。今季から大卒で入団したルーキー立石正広選手や谷端将伍選手、岡城快生選手と同い年。チームメイトのライバルが一気に増えた。

ショートの木浪聖也選手は2023年にゴールデングラブ賞を受賞したが、昨年は小幡竜平選手、熊谷敬宥選手の台頭で出場機会を減らした。今年は新外国人キャム・ディベイニーが加入し、この日の試合でもヒットを放つ。ショート争いは一層激しくなった。

「正念場」というのは、最も肝心なところ。ここぞという大事な場面を指す。

歌舞伎・浄瑠璃などでよく聞く言葉だ。役者たちの一世一代の芝居の見せ場。

野球の「正念場」には、切実な意味も含まれる。

ここで一世一代の芝居……もとい、プレーを見せなければ後がない。

野球には台本はない。だから見せ場は運と実力が肝心。

自分の見せ場を自分で演出できなければ、次の出番はなくなってしまう。

ブレイディみかこ著『リスペクト--Ｒ・Ｅ・Ｓ・Ｐ・Ｅ・Ｃ・Ｔ』に出てくる「正念場」はある住宅。

2014年にロンドンで起きた占拠事件をモデルにした作品だ。

地方自治体の予算削減のため、ホステルを追い出されそうになるシングルマザーたちは幼い子供を抱え、行き場を失いかけていた。

やがて世代や人種を超えて連帯した彼女らは、住まいを求めて公共住宅を占拠する。

事件を取材に来た日本人の女性記者・史奈子は、彼女らを取材し、公共住宅の多くが空き家で放置されていることを知る。

最近の日本でもデモが増えてきたが、占拠とまでいかない。

翻ってロンドンのシングルマザーたちの行動力は、社会をひっくり返していく。

本書のメッセージはこうだ。

「やれるか、やるべきか、じゃない。やるしかないときがある」

きっとどんな人生にも、切羽詰まった正念場がある。

それはいつ来るかはわからない。

私だって、いつだって正念場。

どこかに所属して働いているわけじゃないし、いつ居場所を失うかわからないし。

だから、やるしかないと、いつも自分に発破をかけている。

それぞれ「正念場」で闘う選手たちの姿は、そのまま私を励ましてもくれる。

うん！ 私も頑張ります！ みんなも頑張って「見せ場」を頼みます。