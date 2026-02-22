RIIZE・ソンチャン、ファッション誌『Allure Korea』に登場！初の単独カバーで見せた洗練ビジュアル

RIIZEのソンチャンが、ファッション誌『Allure Korea』3月号のカバーを飾った。

今回のカバーは、ジュエリーブランド「メシカ（Messika）」とのコラボレーションにより実現。全3種のカバーが公開され、洗練されたビジュアルで注目を集めている。

【写真】ショウタロウ＆ソンチャン、日本で“デート風SHOT”

RIIZEとしてデビューして以来、ソンチャンにとって初の単独カバーとなる今回の撮影は、特別な意味を持つ。無駄を削ぎ落としたシルエットにメシカのダイヤモンドが重なり、動きに合わせて輝きを放つことで、シーンごとに緊張感を生み出した。揺るぎないまなざしと抑制されたポージングが、ソンチャンの芯の強さを際立たせている。

撮影では、ジュエリーの魅力を最大限に引き出す演出にフォーカス。シンプルな空間と抑制されたスタイリングの中で光の密度を強調し、ダイヤモンドの存在感を鮮明に際立たせた。

（写真＝『Allure Korea』）ソンチャン

インタビューでソンチャンは、ツアーやフルアルバムのリリースを経て実感した成長、メンバーやファンへの率直な思い、多忙な日々の中で読書を通じて考えを整理する時間について語った。ステージ上で放つエネルギーと舞台裏で培われた揺るがない内面の両面が伝わる内容となっている。

ソンチャンの撮影カットとインタビューは、全18ページにわたり『Allure Korea』3月号に掲載されている。また、多彩な映像コンテンツもAllure公式デジタルチャンネルを通じて順次公開される予定だ。