¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤ÎºÇ½ªÆü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥¢¥¤¥¹¥Û¥Ã¥±¡¼ÃË»Ò·è¾¡¤ÎÊÆ¹ñ¡½¥«¥Ê¥ÀÀï¤ÈÊÄ²ñ¼°¤Ë½ÐÀÊÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤¬¡¢Ë¬Ìä¤òµÞ¤¤ç¼è¤ê¤ä¤á¤¿¤È²¤ÊÆ³Æ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¡¡±Ñ»æ¡Ö¥ß¥é¡¼¡×¤Ï¡Ö¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÏÀ¤³¦Åª¤Ê´ØÀÇ¤ò£±£µ¡ó¤Ë°ú¤¾å¤²¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¤¬¡¢ÊÆ¹ñÂåÉ½¤¬¾¡¤Á¿Ê¤ó¤À¾ì¹ç¤ÎË¬Ìä¤Î²ÄÇ½À¤òÇ°Æ¬¤Ë½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥ß¥é¥Î¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÃË»Ò¥¢¥¤¥¹¥Û¥Ã¥±¡¼¶â¥á¥À¥ë¤ò¤«¤±¤¿·è¾¡¤Ë¤Ï½ÐÀÊ¤·¤Ê¤¤¡£¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤«¤é¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÂçÅýÎÎ¤ÏÆüÍËÆü¤â¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤ËÂÚºß¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢¸áÁ°£¸»þ¤ÈÀµ¸á¤Î£²²ó¤Î²ñ¹ç¤¬»î¹ç¤È½Å¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤ËÂÚºß¤¹¤ë¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡¡¥¤¥¿¥ê¥¢À¯ÉÜ¤Ï¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎÍèË¬¤Ë¸þ¤±¤Æ½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö·ÙÈ÷·×²è¤Ï¤¹¤Ç¤Ë³«»Ï¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤¬·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¥¨¥¢¥Õ¥©¡¼¥¹¥ï¥ó¤ÏµÞ¤Ê½ÐÄ¥¤Ë¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Åö¶É¼Ô¤Ï¡¢´ØÀÇÀ¯ºö¤ò¤á¤°¤ëË¡ÄîÆ®Áè¤Î·ã²½¤Ê¤É¡¢¹ñÆâ¤ÎÍ¥Àè»ö¹à¤¬Ë¬Ìä¤òÁË¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¼¨º¶¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤ÏÂçÅýÎÎ¤Î¥ï¥·¥ó¥È¥óÂÚºß¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë¤â¤Î¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¥É¥¿¥¥ã¥ó¤ÎÍýÍ³¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥¿¥ê¥¢»æ¡Ö¥³¥ê¥¨¥ì¡¦¥Ç¥é¡¦¥»¥é¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥ß¥é¥Î¤ÎÊÆ¹ñÎÎ»ö´Û¤òÄÌ¤¸¤ÆÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿Ï¢Íí¤Ç¤Ï¼è¤ê¤ä¤á¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢ºÆ¤ÓÆÍÁ³Í½Äê¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤ËÈ÷¤¨¤Æ¡¢µÞ¤¤çÍèË¬¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¼õ¤±Æþ¤ì¤ÎÂÐ±þºö¤Ï°ú¤Â³¤¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¤¤¦¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬·çÀÊ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÊÆ¹ñ¤«¤é¤Ï¥«¥·¥å¡¦¥Ñ¥Æ¥ë£Æ£Â£ÉÄ¹´±¤¬¥¢¥¤¥¹¥Û¥Ã¥±¡¼ÃË»Ò·è¾¡¤ËÍè¾ì¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤À¡£