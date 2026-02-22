昨年ＮＨＫ紅白歌合戦に初出場したＣＡＮＤＹ ＴＵＮＥが、３ｒｄシングルＣＤ表題曲「ＨＡＰＰＹ ＢＯＵＮＣＥ ＢＩＲＴＨＤＡＹ」を２１日に先行配信リリース。ミュージックビデオを公開した。

「ＨＡＰＰＹ ＢＯＵＮＣＥ ＢＩＲＴＨＤＡＹ」は、ＣＡＮＤＹ ＴＵＮＥから世界中の人に向けたバースデーソング。軽快なリズムが心地よく老若男女が親しみやすい、バースデーソングの新定番になりそうな一曲に仕上がっている。今作はＣＡＮＤＹ ＴＵＮＥのヒット曲「倍倍ＦＩＧＨＴ！」を手がけた玉屋２０６０％が作詞・作曲を担当した。

ミュージックビデオでは、“お祝い屋さん”になったＣＡＮＤＹ ＴＵＮＥが世界中の人々の誕生日をお祝いするために奮闘。春夏秋冬、老若男女問わず、メンバーたちが全力かつ可愛くお祝いする様子が描かれている。ＣＡＮＤＹ ＴＵＮＥらしいカラフルでポップな世界観と演出も見どころだ。

なお、ＣＡＮＤＹ ＴＵＮＥは６月に日本武道館にて２日間の単独公演を開催。さらにアニメ「魔入りました！入間くん」（ＮＨＫ Ｅテレ）４シリーズのエンディングテーマを担当することが決定している