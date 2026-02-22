タレントの松本伊代さん（60）が2026年2月13日、自身のインスタグラムを更新。夫のヒロミさん61歳の誕生日を祝福するとともに、「ハワイの写真」を公開した。

「パパお誕生日おめでとうの日」

松本さんは、「パパお誕生日おめでとうの日」ということで、夫のヒロミさんの誕生日を祝福。もっとも、「今日は家族でご飯食べに行ったのに写真撮るの忘れたー。思い出なのにー」という。

そこで、つづけてハッシュタグを交えながら、「#なのでハワイの写真」「#去年はハワイで還暦」「#1年早ーい」「#ゴルフ三昧ハワイ」「#何とか打ってる」とコメントを添え、インスタグラムではその時のハワイでの写真を公開したようだ。

インスタグラムに投稿された写真のうち、1枚目は松本さんとヒロミさんの2ショットで、ゴルフカートにのっているところをとらえたもの。2人で顔を寄せ合い、笑顔をみせていた。

また、3枚目ではゴルフ場をバックにした家族ショット。4枚目と5枚目では白いポロシャツと鮮やかなピンクのミニスカートのゴルフウェアをひるがえす松本さんが、スイングをしているところがとらえられていた。ゴルフを楽しんだ様子がうかがえる。