ギャンブルにハマってしまう人の頭の中はどうなっている？【脳の話】

ギャンブルにハマるのは、どうしてなのか？

ドーパミンが幸福感を高めるのが原因

絶対に勝てるギャンブルはありませんが、そこに不確実性が内在していることで、人を惹きつけるのです。人間の脳は不確実なもの惹かれる傾向があるのです。

だからこそ、当たったときには舞い上がるような喜びを感じます。脳のなかでは、当たった瞬間、報酬系の物質であるドーパミンが分泌されます。

別名「快感物質」ともいわれるように、ドーパミンは幸福感や意欲を高めるホルモンです。

これが何度かくり返されるうちに、ドーパミンを分泌する前頭葉を中心とする神経回路網が強化されていきます。こうして、脳自体が高揚感を求め、あの喜びをまた味わいたいと欲するようになり、いわゆるハマった状態に陥っていきます。

しかし、ギャンブルで幸福を感じるのはほんの一瞬。たとえ儲かったとしても、賭け続ければ最終的には必ずマイナスになります。ルール自体、胴元が儲かるようにつくられているからです。

人生も、ある種のギャンブル的要素があります。入試、就職、恋愛、結婚、仕事など、どれも成功するかどうか最後までわかりません。

ただし、人生とギャンブルはルールが違います。ギャンブルは必ずマイナスになりますが、人生は一生懸命努力することで、プラスになる確率を高めることができます。

人間は不確実性に惹かれるものですが、それで喜びを得たいのであれば、ギャンブルにハマるよりも勉強や恋愛、仕事といったことにエネルギーを注いだほうが、ずっと意義のあることだと思うのですが。

