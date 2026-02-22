何の症状を伴う「血尿」は要注意？膀胱炎を悪化させない受診の目安を解説！

膀胱炎による血尿は適切な治療により改善することが多い一方で、経過や症状によっては早急な受診が必要となる場合があります。血尿が数日以上続く場合や発熱を伴う場合は、腎盂腎炎への進展や別の疾患が隠れている可能性があります。高齢者や免疫力が低下している方では重症化しやすいため、自己判断せず医療機関を受診することが大切です。ここでは注意すべき症状について説明します。

監修医師：

村上 知彦（薬院ひ尿器科医院）

長崎大学医学部医学科 卒業 / 九州大学 泌尿器科 臨床助教を経て現在は医療法人 薬院ひ尿器科医院 勤務 / 専門は泌尿器科

血尿を伴う膀胱炎で注意すべきケース

膀胱炎による血尿は、適切な治療により改善することが多い一方で、経過や症状によっては早急な受診や追加検査が必要となる場合があります。血尿が見られたからといって必ずしも重篤な病気とは限りませんが、自己判断で様子を見ることで、治療の遅れにつながることもあるため注意が必要です。

膀胱炎による血尿でもすぐ受診すべき症状

血尿が数日以上続く、または徐々に量が増えている場合は、膀胱炎以外の疾患が隠れている可能性があります。発熱や腰痛、悪寒、吐き気を伴う場合は、腎盂腎炎へ進展している可能性があり、速やかな治療が必要です。

また、尿に血の塊が混じる場合や、排尿が困難になる、尿が出にくいといった症状が現れた場合も注意が必要です。高齢者、妊娠中の方、糖尿病や免疫抑制状態にある方では、感染症が重症化しやすいため、症状が軽度であっても早めの受診が推奨されます。抗菌薬治療後も血尿が改善しない場合は、追加の尿検査や画像検査が行われることがあります。

まとめ

血尿は、さまざまな原因により生じる重要なサインです。軽度の炎症から重大な疾患まで幅広い可能性があるため、血尿を自覚した際は自己判断で放置せず、速やかに医療機関を受診することが大切です。男性では前立腺肥大症や膀胱がん、女性では膀胱炎や腎盂腎炎が頻度の高い原因であり、年齢や性別、随伴症状によって鑑別すべき疾患が異なります。

尿の色調や排尿時の症状を観察し、医師に正確に伝えることで、適切な診断と治療につながります。鮮やかな赤色の血尿は膀胱や尿道からの出血を示唆し、暗赤色や茶褐色の血尿は腎臓や尿管からの出血を示唆することが多いです。また、痛みや発熱、頻尿などの随伴症状も重要な情報となります。

早期発見により治療選択肢が広がり、予後の改善が期待できるため、血尿を軽視せず専門医に相談しましょう。特に40歳以上で肉眼的血尿が出現した場合は、悪性腫瘍の可能性を念頭に置いた精密検査が推奨されます。健康診断で顕微鏡的血尿を指摘された場合も、放置せず医師に相談し、必要に応じて精密検査を受けることが重要です。適切な対応により、安心して日常生活を送ることができます。

参考文献

日本腎臓学会「血尿診断ガイドライン2023」

J-Stage「慢性腎臓病(CKD)の早期発見・早期治療の推進」

国立がん研究センター「膀胱がん」

日本泌尿器科学会「前立腺肥大症診療ガイドライン」