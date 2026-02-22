【ＲＥＩＴ高配当利回り】ランキング (2月20日現在)
●今週のＲＥＩＴ高利回りランキング【ベスト45】
順位 コード 銘柄 利回り 2/20終値 決算期
1 <3309> 積水ハウスＲ 7.27 93,100 26/04
2 <8963> ＩＮＶ 6.34 67,600 25/12
3 <3463> いちごホテル 6.15 123,400 26/01
4 <3459> サムティＲ 6.09 114,800 26/01
5 <3492> ミラースＲ 6.03 92,800 26/02
6 <3470> マリモリート 5.99 106,500 26/06
7 <2989> 東海道リート 5.94 111,500 26/01
8 <8985> ホテルリート 5.82 87,000 25/12
9 <3468> スターアジア 5.80 60,200 26/01
10 <3249> 産業ファンド 5.67 152,000 26/01
11 <2971> エスコンＪＰ 5.66 124,100 26/01
12 <3471> 三井不ロジ 5.48 117,600 26/01
13 <3488> セントラルＲ 5.48 115,800 26/02
14 <3472> ホテルレジＲ 5.39 75,600 26/05
15 <3296> 日本リート 5.17 93,800 26/06
16 <3476> Ｒみらい 5.14 50,600 26/04
17 <8958> グロバワン 5.14 139,400 26/03
18 <8966> 平和不リート 5.14 155,300 26/05
19 <3451> トーセイＲ 5.11 148,600 26/04
20 <3455> ヘルスケアＭ 5.09 127,600 26/01
21 <8984> ハウスリート 5.02 135,400 26/02
22 <3292> イオンリート 5.00 136,100 26/01
23 <3290> Ｏｎｅリート 4.97 90,700 26/02
24 <8960> ユナイテッド 4.96 183,600 26/05
25 <8972> ＫＤＸ不動産 4.92 169,200 26/04
26 <8964> フロンティア 4.91 89,700 26/06
27 <3287> 星野Ｒリート 4.83 269,300 26/04
28 <8953> 都市ファンド 4.73 124,700 26/02
29 <3281> ＧＬＰ 4.70 142,200 26/02
30 <3487> ＣＲＥロジ 4.68 164,200 26/06
31 <8975> いちごオフィ 4.63 98,200 26/04
32 <3466> ラサールロジ 4.62 153,600 26/02
33 <3295> ＨＵＬＩＣＲ 4.60 173,900 26/02
34 <8961> 森トラストＲ 4.57 78,400 26/02
35 <8967> 日本ロジ 4.52 101,700 26/01
36 <8954> オリックスＦ 4.50 105,800 26/02
37 <8986> 大和証券リビ 4.49 115,800 26/03
38 <8979> スターツプロ 4.40 211,500 26/04
39 <8956> ＮＴＴ都市Ｒ 4.38 143,300 26/04
40 <2972> サンケイＲＥ 4.33 128,200 26/02
41 <3481> 菱地所物流Ｒ 4.33 130,900 26/02
42 <3462> 野村マスター 4.30 168,400 26/02
43 <8968> 福岡リート 4.28 186,800 26/02
44 <3234> 森ヒルズＲ 4.26 145,400 26/01
45 <3279> ＡＰＩ 4.26 148,800 26/05
株探ニュース