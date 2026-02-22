●今週のＲＥＩＴ高利回りランキング【ベスト45】


順位　 コード　銘柄　　　　　　利回り 2/20終値　 決算期
　1　　<3309>　積水ハウスＲ　　　7.27　 93,100　　26/04
　2　　<8963>　ＩＮＶ　　　　　　6.34　 67,600　　25/12
　3　　<3463>　いちごホテル　　　6.15　123,400　　26/01
　4　　<3459>　サムティＲ　　　　6.09　114,800　　26/01
　5　　<3492>　ミラースＲ　　　　6.03　 92,800　　26/02
　6　　<3470>　マリモリート　　　5.99　106,500　　26/06
　7　　<2989>　東海道リート　　　5.94　111,500　　26/01
　8　　<8985>　ホテルリート　　　5.82　 87,000　　25/12
　9　　<3468>　スターアジア　　　5.80　 60,200　　26/01
　10　 <3249>　産業ファンド　　　5.67　152,000　　26/01

　11　 <2971>　エスコンＪＰ　　　5.66　124,100　　26/01
　12　 <3471>　三井不ロジ　　　　5.48　117,600　　26/01
　13　 <3488>　セントラルＲ　　　5.48　115,800　　26/02
　14　 <3472>　ホテルレジＲ　　　5.39　 75,600　　26/05
　15　 <3296>　日本リート　　　　5.17　 93,800　　26/06
　16　 <3476>　Ｒみらい　　　　　5.14　 50,600　　26/04
　17　 <8958>　グロバワン　　　　5.14　139,400　　26/03
　18　 <8966>　平和不リート　　　5.14　155,300　　26/05
　19　 <3451>　トーセイＲ　　　　5.11　148,600　　26/04
　20　 <3455>　ヘルスケアＭ　　　5.09　127,600　　26/01

　21　 <8984>　ハウスリート　　　5.02　135,400　　26/02
　22　 <3292>　イオンリート　　　5.00　136,100　　26/01
　23　 <3290>　Ｏｎｅリート　　　4.97　 90,700　　26/02
　24　 <8960>　ユナイテッド　　　4.96　183,600　　26/05
　25　 <8972>　ＫＤＸ不動産　　　4.92　169,200　　26/04
　26　 <8964>　フロンティア　　　4.91　 89,700　　26/06
　27　 <3287>　星野Ｒリート　　　4.83　269,300　　26/04
　28　 <8953>　都市ファンド　　　4.73　124,700　　26/02
　29　 <3281>　ＧＬＰ　　　　　　4.70　142,200　　26/02
　30　 <3487>　ＣＲＥロジ　　　　4.68　164,200　　26/06

　31　 <8975>　いちごオフィ　　　4.63　 98,200　　26/04
　32　 <3466>　ラサールロジ　　　4.62　153,600　　26/02
　33　 <3295>　ＨＵＬＩＣＲ　　　4.60　173,900　　26/02
　34　 <8961>　森トラストＲ　　　4.57　 78,400　　26/02
　35　 <8967>　日本ロジ　　　　　4.52　101,700　　26/01
　36　 <8954>　オリックスＦ　　　4.50　105,800　　26/02
　37　 <8986>　大和証券リビ　　　4.49　115,800　　26/03
　38　 <8979>　スターツプロ　　　4.40　211,500　　26/04
　39　 <8956>　ＮＴＴ都市Ｒ　　　4.38　143,300　　26/04
　40　 <2972>　サンケイＲＥ　　　4.33　128,200　　26/02

　41　 <3481>　菱地所物流Ｒ　　　4.33　130,900　　26/02
　42　 <3462>　野村マスター　　　4.30　168,400　　26/02
　43　 <8968>　福岡リート　　　　4.28　186,800　　26/02
　44　 <3234>　森ヒルズＲ　　　　4.26　145,400　　26/01
　45　 <3279>　ＡＰＩ　　　　　　4.26　148,800　　26/05

