【フェブラリーS／馬場情報】乾燥馬場で大型馬と外差しがキーワード、好調の枠＆騎手に“爆穴”が合致

第43回フェブラリーステークス（GI、ダ1600m）が行われる東京競馬場の馬場情報が22日、JRAより発表された。東京は芝・ダートともに「良」でスタート。

芝のクッション値は「9.7／標準」、ダートの含水率はゴール前1.0％、4コーナー1.1％と計測された。

■土曜は大型馬＆差し・追込の好走目立つ

今週は天候に恵まれ土曜の東京ダートはゴール前・4コーナーのいずれも含水率は1.6％。

2025年（コスタノヴァ）はゴール前1.6％、4コーナー2.7％、24年（ペプチドナイル）はゴール前2.9％、4コーナー3.8％と、近年では乾燥した部類。実際、土曜ダートでは馬格のある馬が上位争いを演じるケースが目立った。

土曜東京ダ1600mは3鞍行われ、3R・3歳未勝利（エムノビアンカ）は4角12番手、4R・3歳新馬（ナムラダリア）は10番手から追い込みだが、2、3着には逃げ馬が粘った。12R・4歳上1勝クラス（ルヴァレドクール）は逃げ切りVも、掲示板には15番人気が4角最後方から追い上げており、やや外差しの傾向にある。

馬格があり差し・追込タイプで言えば、コスタノヴァ、ウィルソンテソーロ、ラムジェットの3頭。人気一角の牝馬ダブルハートボンドはこの馬場と同型の存在からタフな競馬を強いられるが、チャンピオンズCも同様にタフな展開を前受けで踏ん張った実績はある。

枠傾向は土曜が2勝2着3着3着3回の4枠、ジョッキーはダート2勝2着1回のレイチェル・キング騎手。これに合致するのが、4枠に入ったサクラトゥジュール。初ダートとハードルは高いが、500キロを超える馬格もあり、一発期待の穴馬に指名したい。

26年フェブラリーS当日日曜

┗ゴール前＝芝12.1％｜ダ1.0％

┗4コーナー＝芝13.1％｜ダ1.1％

芝のクッション値＝9.7［標準］

25年（コスタノヴァ）

含水率

┗ゴール前＝芝12.7％｜ダ1.6％

┗4コーナー＝芝12.9％｜ダ2.7％

芝のクッション値＝9.5［標準］

24年（ペプチドナイル）

含水率

┗ゴール前＝芝13.0％｜ダ2.9％

┗4コーナー＝芝15.5％｜ダ3.8％

芝のクッション値＝9.5［標準］