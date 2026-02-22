「真冬ブーツ」から今すぐ卒業！【ZARA】足元から冬 → 春シフト♡「バレエシューズ」

そろそろ春らしいアイテムをコーデに盛り込みたい時期。とはいえ肌寒い日はまだ続くから、まずは小物からシフトしてみて。足元の季節感を高めるなら、バレエシューズの要素を取り入れた軽やかなアイテムがおすすめ。今回は【ZARA（ザラ）】から登場した、大人に似合う上品なシューズをご紹介。すっきりとしたシルエットで、足元を軽快に仕上げてくれそうです。

一点投入でコーデを格上げするレザーシューズ

【ZARA】「ソフトレザーバレエシューズ」\8,990（税込）

アッパーに100%牛革を使用したバレエシューズ。高級感のある素材が上品で、シンプルながらも存在感を放ちます。ストラップのメタルモチーフが目を引くワンポイントになり、シックなボルドーカラーが女性らしさを後押し。ジーンズと合わせたカジュアルコーデや、レトロなワンピースでレディライクに仕上げるのもおすすめ。

カジュアルに履けるレースアップシューズ

【ZARA】「レースアップバレエシューズ」\5,990（税込）

すっきりとしたフォルムが都会的な雰囲気を醸す、レースアップタイプのバレエスニーカー。シューレースの柄がさりげないアクセントになり、足元からおしゃれを底上げできそう。ワンカラーながら、切り替えデザインがスタイリッシュで、カジュアルにもきれいめにも自然に馴染んでくれそうです。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。