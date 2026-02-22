種を問わず、赤ちゃんがかわいいと思うのは本能的な反応なんだとか。かわいい猫とかわいい赤ちゃんが合わさった子猫のかわいさは、言葉にできないほどの破壊力を持っています。

そんな子猫が全身を使ってアクロバティックに甘える姿が話題を呼んでいます。

投稿は記事執筆時点で2.2万回以上再生され、「なんだこの可愛い生き物は⁉」「ずっと見ていたい」など、そのかわいさに悶絶するコメントが数多く寄せられています。

【動画：甘えたい三毛子猫→猛ダッシュでやって来ると……『たまらなく可愛い光景』に癒される】

子猫らしい好奇心旺盛な様子

Youtubeチャンネル「うにむぎはちチャンネル UniMugiHachi Channel」に投稿されたのは、保護子猫三毛さんが保護主さんに甘える様子。

よほど保護主さんが好きなのか、その甘え方はだんだんと激しくなってついには…?!

三毛さんが保護されてから1か月ほど経ったある日。保護当初こそシャーシャーと周りを警戒していた三毛さんも今では保護主さんのことを信頼し、甘える対象として見るようになったのだとか。

この日も朝から保護主さんが見守る中、子猫らしい好奇心旺盛さでお部屋を冒険する三毛さん。

保護当初と比べると成長したとはいえ、家具の狭い隙間にも余裕で入り込めてしまうサイズ感がかわいらしいですね。

保護主さんへに甘える

お部屋の散策を続けている中、ふと保護主さんが目に入ったようで猛然とダッシュ！

そして保護主さんの膝に登ぼり、「ミャー」と子猫らしい声を出して甘え始めたのだとか。

甘え足りない…そうだ！登ってしまえ！

すりすりしたり撫でてもらったりしてもまだ足りなかったのか、今度は立っている保護主さんの足をよじ登り始めた三毛さん。

目指すは…保護主さんの手！保護主さんの手に包まれて、撫でてもらって満足そうな様子の三毛さん。

なんともアクロバティックな甘え方です。

その後も一度地上に戻ったものの、再度保護主さんに登頂開始！

ごろごろと鳴きながら登り、最後には手を甘噛み。お母さん猫に甘えるような最上級の甘えを見せるのでした。

子猫らしい全力の遊びを見せた後はさすがに疲れたのか、さすがに電池切れした三毛さんは安心できるスペースでお休みするのでした。

尊すぎる光景に「なんだこの可愛い生き物は⁉」「まだまだ甘えん坊♡」「ずっと見ていたい！」などのコメントが寄せられています。

YouTubeチャンネル『うにむぎはちチャンネル UniMugiHachi Channel』では他にもたくさんの先住猫たちと保護猫たちの日常の様子が投稿されています。

三毛さん、保護主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「うにむぎはちチャンネル UniMugiHachi Channel」さま

執筆：あきこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。