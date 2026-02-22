ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・エキシビションが21日（日本時間22日）に行われた。ペアで金メダルを獲得した三浦璃来・木原龍一組も登場。演技中の三浦の身に起きたまさかのハプニングが本人の口から明かされ、X上の日本ファンはさりげなくサポートした木原を称賛する声があふれていた。

2人がリンクの上で華麗な演技を見せている途中だった。三浦が回転しながら木原の前に立つ。次の瞬間、少し姿勢を低くした木原が、流れるような動きで三浦の背中のファスナーを上げると両手でサムアップ。三浦は爆笑しながら、曲に合わせて演技を続けた。

演技終了後、三浦は中継局のインタビューで「ほんとに楽しかったの一言だけど、実は後ろのチャックを閉め忘れて。途中で龍一君が気づいて、真ん中の踊るパートのところで後ろで上げてもらっていました」と衝撃の事実を告白していた。

この事実が明かされると、X上の日本ファンが反応。爆笑する声とともに、「さすがお母さんな龍一くん」「何かな？と思ったけどそういう事だったのね。相変わらず木原くんの気遣いと機転が素晴らしい」「木原さんのアドリブでファスナー閉めるの、兄貴力全開でカッコいい」「ファスナー全開→即アドリブで閉めるって、信頼度MAXすぎる」「龍一くんの早技が光る」「りくりゅう演技中に衣装のファスナー上げてあげるの素晴らしいgentle」「りくちゃんのファスナーを振り付けのように華麗に上げる阿吽の呼吸」など、冷静にサポートした木原のファインプレーに「さすが」の称賛が集まっていた。



（THE ANSWER編集部）