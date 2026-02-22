鉄工所に迷い込んだところを保護された子猫の『てつお』くん。あの日、ひとりぼっちで鳴いていた彼は、優しさのリレーを経て“ずっとのお家”に辿り着きました。

てつおくんの保護からハッピーな“その後”を記録した動画は、公開後わずか6日間で12万再生を突破するとともに、「ずっとのお家おめでとう」「いっぱい幸せになってね」との声が殺到しています。

【動画：鉄工所にひとりぼっちで迷い込んだ子猫→４日間かけて保護した結果……『素敵な展開』】

繋がれた命のバトン

22匹もの保護猫さんと数匹の地域猫さんに囲まれて暮らす愛猫家ご夫妻運営の人気YouTubeチャンネル『ねこまるけ / Full of cats』に投稿されたのは、キジ白柄の保護子猫・てつおくんの物語です。

動画投稿者ご夫妻のご友人が勤める鉄工所にてつおくんが迷い込んだのは、2025年12月のこと。社員の皆さんが一丸となり、4日がかりでレスキューされた小さな命は、無事の保護後、ご夫妻へと託されて……。

猫も人も大好き！持ち前の愛嬌でみんなをメロメロに

4日間ものあいだ鉄工所内で鳴きつづけていた疲れもあってか、保護直後は猫風邪を患っていたというてつおくん。獣医師による医療ケアとご夫妻のお世話を受けての回復後、先住猫さんたちと合流した彼は、あっという間にニャンズの輪へ溶け込んだのだとか。

わんぱくで甘えん坊なてつおくんは、猫ちゃんだけでなく、人に対してもフレンドリー。持ち前の愛らしさと人懐っこさで会う人みんなをメロメロにしてしまう、そんな魅力を秘めた彼に、ついに素敵な里親さんとのご縁が舞い込んだといいます。

運命の出会いを経て、新たなご家族のもとへ

里親希望者さんは2匹の猫ちゃんと暮らすご一家で、顔合わせの様子を捉えた映像には、息子さんに優しく抱かれ、パパさんの腕の中で眠りに落ちるてつおくんの姿が。すっかりハートを射抜かれてしまった様子のご一家は、彼を新たな家族として迎えることを決めたそう。

いよいよ迎えた巣立ちの日、里親さんご一家は、新たな家族・てつおくんにあたたかな歓迎を。素晴らしい里親さんとのご縁に恵まれたことに投稿者さんが安堵する一方、当のてつおくんは、はじめての環境への戸惑いからか、緊張気味だったといいますが……。

動画終盤には、里親さんが提供してくれたというてつおくんの“その後”が。彼はすぐに新しいお家へ馴染むとともに、先住猫さんとも仲良くなったようで、にゃんプロを交えたり、毛づくろいに目を細めたり、身を寄せ合い、仲良く眠る様子が映し出されていました。

この瞬間のために頑張ってよかった。里親さん宅で元気に過ごすてつおくんに、投稿者さんはそう語ります。鉄工所に迷い込み、4日間ものあいだ鳴きつづけていた子猫・てつおくん。優しさのリレーの末に辿りついた“ずっとのお家”で、彼は今後も幸せな日々を重ねていくことでしょう。

保護子猫・てつおくんの心温まる物語には「てつお君、素敵な里親さんの家族になれて良かったね。先住猫さんも優しい。工場の方々も嬉しいですね」「新しいおうちが決まって良かったね～ホントおめでとう。先住猫ちゃんに、いっぱい可愛がってもらえて、ホント良かったね～。これからずっ～と、お幸せに」等、祝福の声が殺到しています。

人気YouTubeチャンネル『ねこまるけ / Full of cats』では、てつおくん同様、ご夫妻のもとを元気に巣立った保護猫さんたちの物語が公開されています。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「ねこまるけ / Full of cats」さま

執筆：2525

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

