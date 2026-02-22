スノーボード男子ハーフパイプ（HP）で金メダルを獲得した戸塚優斗（24＝ヨネックス）が21日、日本テレビ「Going！Sports＆News」（土曜＆日曜後11・55）に生出演。ハイレベルだった今大会で、特に凄いと思った選手を実名で明かす場面があった。

過去2大会は2桁順位。五輪にまつわる苦しい記憶が、喜びの涙で洗い流された。全人類が初めて目の当たりにする超ハイレベルな争い。三度目の正直で、95・00点で自身初の金メダルを獲得した。

MCの上田晋也から「本当に今回の大会ってレベル高くなかったですか？」と振られた戸塚は「本当に高かったです。今までいろんな大会出てきたんですけど、その中でもトップクラスにレベルが高くて。凄いプッシュされたというか、見ていて楽しい大会ではありましたね」と振り返った。

W杯など他の大会でも見せていない技を繰り出す選手も多数おり、「凄いありました。“そのつなぎできるんだ”とか、“そんなことできるんだ”っていう瞬間を物凄い感じましたね。“そんなことしてたの？”っていうことは思った時はありましたね」と苦笑した。

中でも凄いと思った選手として6位だった韓国イ・チェウンを挙げた。戸塚はイのくり出したFSトリプルコーク1620（縦3回転 横4回転半）について「この技は、本当にその選手にしかできない技。大会で出すのも初めてですし、1年前ぐらいの大会の練習で成功しているのを見たんですけど、それ以来やっているのを見ていなかった。“あ、その技やるんだ”っていうのは見ていて思いましたね。びっくりしました。“できるんかい！”っていう」と話した。