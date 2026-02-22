ミュージシャンのＤＡＩＧＯが２０日にＡＢＣテレビで放送された「探偵！ナイトスクープ」に出演し、妻で俳優の北川景子の一面を明かした。

ＤＡＩＧＯはネイビー系のスーツにピンクのシャツ、濃い目の赤色ネクタイで登場。姿を現すと観客から歓声があがり、手を振った。ＤＡＩＧＯは冒頭で「探偵！ナイトスクープの時間がやってまいりました」「私が今週の特命局長のＤＡＩＧＯでーす！」とあいさつした。

出演の感想を聞かれ、「正直、めっちゃ出たかったんです。日本が誇る長寿番組。なかなかないし。いつもこのスタジオで『ＤＡＩＧＯの台所』っていう料理番組を撮ってて。だからＡＢＣに来てポスターも何百回見てますから。ほんとに出たかったです」と語った。

さらにＤＡＩＧＯは「妻が関西なんで」と兵庫県出身の北川に触れ、「『探偵！ナイトスクープに出るよ』って言ったらこう言ってくれたんです」とし、共演者の興味を誘った。先をうながされ、ＤＡＩＧＯは「ＭＩＪって」。どういう意味かを聞かれると、「めっちゃ、いい、じゃん」と得意のＤＡＩ語を披露し、爆笑を誘った。探偵役のお笑いタレント、麒麟・田村が「ＤＡＩ語で言うか？奥さんはＤＡＩ語使わへんやろ！」とツッコミ。ＤＡＩＧＯは「言ってくれましたよ」とクールに対応した。