『座王』ななまがり・森下、歴代座王16人の頂点に “大阪城ホールライブ出場権”獲得
千原ジュニアがMCを務めるカンテレのバラエティー番組『千原ジュニアの座王』で歴代王者の頂点を競う「チャンピオン大会」が13・20日の2週にわたって放送された。お笑いコンビ・ななまがりの森下直人がチャンピオンに輝き、11月に大阪城ホールで行われる“座王ライブ”出場権を獲得した。
【場面カット】名だたるお笑い芸人に混じって座王の頂点に挑んだ竹上萌奈アナ
放送400回を記念した「チャンピオン大会」。歴代座王16人が参戦するまさにオールスター戦となった。優勝回数歴代１位の“座王の鬼”こと笑い飯・西田幸治を筆頭に、昨年行われた『千原ジュニアの座王 in日本武道館』を制したロングコートダディ・堂前透、歴代2位の優勝回数を誇るR藤本、3位のセルライトスパ・大須賀健剛、昨年“最多座王”の紺野ぶるま、普段は審査委員長を務める野性爆弾・くっきー！、さらに、「第70回岸田國士戯曲賞」を受賞した新世代のカリスマ、ダウ90000・蓮見など、豪華な顔ぶれが並んだ。
なかでも注目を集めたのは、竹上萌奈アナウンサー。番組初期からアシスタントを務めてきた竹上アナは、昨年6月まさかのプレイヤーとしてデビューし、名だたる芸人たちを次々となぎ倒し、見事初“座王”に輝いた”怪物アナウンサー”。今回はその時以来の参戦となった。
収録を終えて、“大阪城ホールライブ出場権”を獲得した森下は「前回武道館ライブのとき、（相方の）初瀬が『チャンピオン大会』で優勝して1番に武道館ライブ出場を決めて、そこから僕はオファーがなくて…。今回はもう逆の立場で行かせてもらいます。“初瀬頑張って来いよ！という感じですね」と相方にエールを送った。そして、「本当に大阪城ホールで、何千人かわかりませんけど、笑わせすぎで2人ぐらい笑い殺して捕まってやりますよ！」と意気込みを語った。
【公演概要】
『千原ジュニアの座王 東西２大ライブツアー』
日程：2026年11月1日（日）大阪城ホール、2027年3月29日（月）日本武道館
出演者：
＜MC＞
千原ジュニア
＜プレイヤー＞
ルシファー吉岡
ななまがり・森下直人
