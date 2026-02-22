被災地で起こっているネコの多頭飼育崩壊の問題。県内各地で被災地の課題解決への取り組みが進められていますが、石川県川北町の企業では、保護したネコがSNSを通して大人気となり、今では広報部長として活躍しています。

瀕死の状態で見つかった保護ネコのサクセスストーリーを取材しました。

白と黒のハチワレ模様に、ふっくらとした丸顔。

石川県川北町にある運送会社「日章」で飼われている保護ネコ「ふく」です。

右の前脚を見ると、その先端がありません。

日章 清水あゆみ常務「うちのドライバーがトラック乗って、ここが駐車場だったんです。仕事が終わって、ここに車を停めたらカラスが何羽かいて賑やかだったんで、何だろうと思って見たら瀕死のふくがいたんです」

ドライバーが発見した時には既に右の前脚は切断された状態でした。

看病の甲斐もあり、元気を取り戻していったふく。

当時の会長の提案で社内で飼うこととなり、今ではオフィスを我が物顔で歩き回っています。

ふくが気兼ねなく社内を歩けるようにと、扉にはキャットドアも設置されています。

最近は女性社員の足下に置かれたフットウォーマーの上がお気に入り。

女性社員「なんか見てて癒されるし、触ってもカワイイ」

日章では、会社のことを幅広く知ってもらおうと、約2年半前からSNSでの情報発信を開始しました。

そこでふくのことを投稿すると、大バズリ。

今ではインスタグラムのフォロワーは17万人、ティックトックやYouTubeなど、SNSの総フォロワー数は23万人を超える人気となっています。

日章 清水あゆみ常務「（Q今何件くらいふくの投稿はいったんですか？）今、953件。最初の内は何となく毎日投稿してましたが、そのうち、週に2〜3回あげようかなーって思ってたんですが、毎日楽しみにしてますっていうコメントをいただいたらやめるにやめられなくなって」

特に高い人気を誇るのが、会長とふくの日常を映した動画です。

日章 石原司会長「可愛い孫のような癒しのにゃんこ。みんながみんな癒されている。お得意先などでいろんな会話の中でふくの話題が自然と出てくる。弊社の名前とかもコマーシャルになっている」

全国のファンからおやつやぬいぐるみを贈られるなど大人気のふく。

去年の春に行われたインターネット上での投票イベント「押し猫グランプリ」では158匹のネコの中から準グランプリを獲得。

11月には本が出版され、オンライン書店のランキングで上位にランクインしました。さらに、今月20日に発売される女性向けライフスタイル誌「anan」の増刊号では表紙を飾るなど、活躍の場を広げています。

インスタグラムでも会社への評価は上々で、「羨ましいです♪理想の職場です」「こんな会社めっちゃいい！！猫好きにはたまらない」などのコメントが寄せられています。

会社の知名度向上やイメージアップに貢献した功績から、去年春、ふくは広報部長に就任しました。

社員の制服には、ふくのイラストが入っています。

平日は毎日ふくの動画を発信している清水さん。

職場では常にシャッターチャンスを狙い、編集は週末、自宅のリビングで行っています。

日章 清水あゆみ常務「必ずオチを付けるじゃないですが、起承転結をつけて色んな場面がありながら面白いなって思ってもらえるようにコメント付けしてます」

去年、会社の創立50周年の記念にふくをあしらったTシャツやトートバッグなど10点のグッズがつくられました。

その売上の一部は、多頭飼育崩壊を解消しようと被災地で保護ネコ活動をするボランティア団体に寄付さてれいます。

今年も寄付を続けるため、女性社員を中心に新しいグッズの製作が始まりました。

企画会議には広報部長のふくも参加します。

会議では「ふく何欲しい？何が良い？どれが良いの？」と広報部長の意見を聞く場面も。「私、ふくちゃんのヘアピン欲しいなと思って。化粧する時とかも毎日使うんで、ふくちゃんの顔を」という若手社員の提案には、「あー、ヘアピン！なるほどね〜」「可愛いですよね」などと感嘆の声が飛び交います。積極的に発言する若手社員たちに、清水さんたちベテラン勢からは「そういうの思いつかなかったね」と若手のアイデアに脱帽する声も。

被災地からの産業廃棄物の運搬など社会インフラを支える現場で、ふくの存在は、社員の「心のインフラ」に繋がっています。

ドライバー「朝、毎日ふくの顔見て会社を出るということがすごくやる気とか安全に今日も一日仕事しようって思える存在ですね」

日章 清水あゆみ常務「会社の中の雰囲気が柔らかくなりました。ふくのお陰で日章を知っていただくっていう機会が増えて、日章という会社はこういうことしてる運送会社でいろんなこと知っていただけたらうれしい」

瀕死の状態から救われ、今や会社を代表するニャンフルエンサーへと成長したふく。

その活躍から今後も目が離せません。