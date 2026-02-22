フリーアナウンサー小澤由実が、21日までに自身のブログを更新。生放送中のトラブルを明かした。

小澤アナは「毎週火曜日にパーソナリティーを務めている あいラジ『ひだまりアフタヌーン』（午後1時15分〜3時45分の生放送です）」と書き出し「さてこの日はスタジオが入っている施設の点検日で、ちょうど生放送中の2時間が停電になることが決まっていたので、外部電源を使用してのシミュレーション放送となりました」と番組のゲストとのショットを投稿した。

続けて「スタジオは外光が入るものの曇りのため薄暗い それでも順調に放送し、心配していたゲストコーナーも何事もなく終了したその瞬間!!バスっ 電源が落ちました 放送、止まりました」と放送中のドラブルを明かした。

また「少ししたら復旧したものの、ゲストの送り出しが終わった直後という奇跡的なタイミングでした。いざという時の訓練も兼ねて貴重な1日となりました 技術屋のみなさま、スタッフのみなさま、お疲れさまでした」と関係者をねぎらった。

小澤アナは京都府出身、上智大学文学部英文学科卒業。NHK京都放送局契約アナウンサー、NHKさいたま放送局キャスターを務めていた。