◆報知新聞社後援 第１４回大阪マラソン（２２日、大阪府庁前スタート、大阪城公園内ゴール＝４２・１９５キロ）

大阪マラソンは定刻の９時１５分にスタート。先頭集団は最初の５キロを１４分５０秒で通過した。初マラソンで日本記録（大迫傑、２時間４分５５秒）を目指す吉田響（２３）＝サンベルクス＝は７・８キロでペースメーカーの前に出て先頭に立ち、１０キロを２９分３３秒で通過した。５キロから１０キロのラップタイムは１４分４３秒。吉田響は顔を含めて全身に丸いテープを貼り、レース序盤で存在感を発揮している。

大会主催者が用意するペースメーカーは第１グループが１キロ２分５７〜５８秒で、そのペースでゴールできれば２時間４分２９〜２時間５分１１秒となる。第２グループは１キロ２分５９〜３分で、同ペースのゴールタイムは２時間５分５３秒〜２時間６分３６秒。第１グループは、東京国際大のリチャード・エティーリ（３年）ら、第２グループはビダン・カロキ（３５）＝トヨタ自動車＝らがペースメーカーが務める。吉田響は第１グループのペースメーカーを置き去りにして独走している。

天候は晴れ、スタート前の気温は１２度。最高気温は２０度を超えることが予想されている。トップランナーがゴールする午前１１時台前半は気温１８度前後になる予想。冬マラソンとしては暑いが、吉田響は「僕は寒いより暑い方がいいです。ツイています」と前向きに話す。

今大会には海外招待選手として、昨年大会を２時間５分３７秒で制したイフニリグ・アダン（２９）＝エチオピア＝ら３人が出場。国内招待選手では、国学院大３年生だった２４年大会で初マラソン日本最高＆日本学生記録（いずれも当時）の２時間６分１８秒の好記録で優勝した平林清澄（２３）＝ロジスティード＝をはじめ、細谷恭平（３０）＝黒崎播磨＝、浦野雄平（２８）＝富士通＝、西山雄介（３１）＝トヨタ自動車＝、其田健也（３２）＝ＪＲ東日本＝が出場している。

◆吉田 響（よしだ・ひびき）２００２年８月２０日、静岡・御殿場市生まれ。２３歳。御殿場市立原里中３年時に全国都道府県男子駅伝６区で２位。東海大静岡翔洋高２年時の同駅伝５区で２２位。２１年、東海大入学。１年時に箱根駅伝５区２位。２３年、創価大３年に編入学。３年時は出雲駅伝５区区間賞相当、全日本大学駅伝５区区間賞、箱根駅伝５区９位。４年時は出雲駅伝２区区間賞、全日本大学駅伝２区２位、箱根駅伝２区２位（日本人最高記録）。２５年春に卒業後、プロランナーに転向し、サンベルクスとプロ契約。自己ベスト記録は５０００メートル１３分３９秒９４、１万メートル２８分１２秒０１、ハーフマラソン１時間１分４５秒。１６１センチ、４６キロ。