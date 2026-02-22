◇ベルギー1部 シントトロイデン4―1デンデル（2026年2月21日 ベルギー・デンデルレーウ）

シントトロイデンが日本選手の活躍で連勝を3に伸ばした。ここまで2位のチームは敵地で最下位デンデルと対戦。開始1分で先制を許したが、前半24分にDF谷口彰悟のパスをFW後藤啓介が味方につないで同点弾をアシスト。10分後にはMF山本理仁のFKが壁に当たったこぼれ球をMF伊藤涼太郎が左足で蹴り込む今季7点目の一撃で勝ち越した。後半22分には伊藤のアシストで山本が今季5点目となる追加点。同42分には後藤のダメ押しアシストで4―1として快勝し、首位サンジロワーズとの勝ち点2差を維持した。

1得点1アシストの伊藤はゴールに関し「こぼれ球の形は得意としていること。逆足だったが、落ち着いて流し込めた」と手応え。既に上位6チームによるプレーオフ進出を決めているが「レギュラーシーズン優勝に向けてしっかり頑張っていきたい。プレーオフまで残り4試合をしっかりと全部勝ちたい」と終盤戦を見据えた。

GK小久保玲央ブライアンと谷口、DF畑大雅と山本はフル出場。伊藤は後半30分に退き、後藤は同45分までプレー。FW松沢海斗は同45分から出場した。