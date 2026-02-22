ラジオ沖縄の竹中知華アナウンサー（44）が21日、インスタグラムを更新。スイカップが際立つ、横向きショットや上からショットに反響が寄せられている。

竹中アナは「おそようー 寝過ぎて後悔 やらなきゃいけないこと何も出来てない」とあいさつし、ピンク色のぴったりとしたトップスにショートパンツ姿を投稿した。

竹中アナは、斜めがけバッグのストラップを食い込ませ、豊満な胸元をさらに強調している。

この投稿にフォロワーからは「どんどんBIGになってますね」「ボインやで」「たまらん」「知華サン忙しそう」とコメントが寄せられている。

広島・呉市出身の竹中アナは広島工大卒業後、青森朝日放送アナウンサー、岩手朝日テレビリポーター、NHK沖縄放送局キャスターを経て、15年4月からフリーアナウンサーに転向。17年10月にラジオ沖縄に入社した。15年には写真集「ASAKARA TOMOKA」を発売。また、昨年11月17日発売の「週刊プレイボーイ」（集英社）で、水着グラビアデビュー。自身のインスタグラムでふくよかな谷間を披露した“セクシー”白ビキニの写真を公開。「令和のスイカップ」の見出しが躍った。