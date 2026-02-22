バンダイは、なりきり玩具「DXデュアルメアカプセム」と「DXトリプルゼッツァー」を2026年2月21日に発売した。

本商品は『仮面ライダーゼッツ』よりパワーアップカプセム「デュアルメアカプセム」と仮面ライダーゼッツ カタストロムと仮面ライダーゼッツ オルデルムが使用する最強武器「トリプルゼッツァー」をなりきり玩具化。

DXデュアルメアカプセム（右）とDXトリプルゼッツァー（左）

「デュアルメアカプセム」は、主人公の万津莫が変身ベルト「ゼッツドライバー」にセットし、使用することで「仮面ライダーゼッツ カタストロム」と「仮面ライダーゼッツ オルデルム」の2つのフォームに変身することができる。中央のパーツを回転させることでモードチェンジができ、状況に応じて戦闘スタイルを切り替えることができる。

そして、「トリプルゼッツァー」はガトリングガンのような大型武器となっており、カプセムを最大3つセットすることができる。単射、連射による射撃に加え、カプセムを最大3つセットすることで必殺技を発動する。そして、「デュアルメアカプセム」をセットすることで最強必殺技を発動することができる。

本稿では「DXデュアルメアカプセム」と「DXトリプルゼッツァー」の最強のなりきり遊びの魅力を紹介していく。

2つのフォームにチェンジできる「仮面ライダーゼッツ」の新たな力「DXデュアルメアカプセム」

「DXデュアルメアカプセム」は別売りの「変身ベルト DXゼッツドライバー」に連動するカプセム。

これまでの「カプセム」とは異なる形状で、ソフトボールほどの大型のカプセムとなっている。外観もシャープな印象で、存在感あるアイテムとなっている。

特徴的なのは天面の円形造形。中央には風車のようなクリアのファンが備わっている。その周囲をパーツの隙間からは爆発エフェクトのようなオレンジの絵柄がある。そして、そのパーツを指で回転させると絵柄が変化。青い電子波形のような絵柄が現れる仕組みとなっている。

そして、後部のオレンジパーツがボタンとなっている。

DXデュアルメアカプセム

天面

オレンジのパーツはボタンとなっている

爆発エフェクトのようなオレンジの絵柄

パーツを回転させると絵柄が変化。青い電子波形のような絵柄が出現

「DXデュアルメアカプセム」（左）と「インパクトカプセム」（右）の比較

この状態では「変身ベルト DXゼッツドライバー」に装着できない。では、どのようにするのか？

その答えが実に面白く、左右のパーツを開くことで内側の装填部分が現れる。通常のカプセム同様に「変身ベルト DXゼッツドライバー」に装着することができる。

また、左右に開いたパーツもクリアパーツが使用され、万華鏡のような鮮やかなデザインを見ることができる。

パーツを開くことで装填部分が現れる

「変身ベルト DXゼッツドライバー」に装着してみると、「DXデュアルメアカプセム」によって一気に外観が変化。

スタイリッシュで機能的な外観が、パワフルで存在感あるデザインとなる。一目でパワーアップしたとわかるカッコよさを放っている。

そして、電源を入れた状態でセットすると待機音が鳴り、「DXデュアルメアカプセム」のスイッチを押すことでそれぞれ変身音が鳴る。

その際に中央のクリアパーツのファンが回り、LEDの光を放つ。そして、左右のクリアパーツに「変身ベルト DXゼッツドライバー」の光が透過され鮮やかな絵柄が輝く。フィンから露出している絵柄によって2つのモードの切り替えがわかり、オレンジでは「カタストロム」、ブルーでは「オルデルム」となる。

そして、ベゼル中央に描かれているナイトメアの絵柄も「カタストロム」、「オルデルム」で異なるデザインに変化する。

「変身ベルト DXゼッツドライバー」に「DXデュアルメアカプセム」をセット

中央には迫力ある大型のフィン造形

左右のクリア部分が「変身ベルト DXゼッツドライバー」発光箇所を覆うように配置される

上部のスイッチ

LED発光では中央のファンと左右のクリアパーツが豪華に輝く。

フィンを回転させることで「オルデルム」にチェンジ

ガトリングガンのようなド派手な武器「DXトリプルゼッツァー」

「DXトリプルゼッツァー」はガトリングガンのような大型武器となっている。

先端の銃身（バレル）造形にどっしりとした本体部には3つのカプセム装填口が設けられ、前部にゴールドのレバーが備わっている。本体にはシルバー、メタリックレッドの塗装が施されている。

また銃身や装填口にはモールドが施され、重厚感あるデザインとなっている。

背面にも滑らかな流線的な造形に電子回路のようなモールドが施されている。また、カプセムのロック解除ボタンが3つと電源ボタンが設けられている。

「DXトリプルゼッツァー」

迫力ある銃身造形

背面にもモールドが施されている

グリップにはトリガースイッチがある

裏面には電池ブタ

本体にカプセムをセットする装填口が3つ設けられている

「DXトリプルゼッツァー」の最大の特徴は3つのカプセム装填口だ。

装填口にはそれぞれ「DXイナズマブラスター」同様のカプセムの回転装置が備わっている。そして、通常のカプセムなら最大3つまでセットすることができる。これによって一気に迫力が増し、異なるカプセムをセットしていることで凄いパワーを発揮することが伝わってくる外観となる。

そして、前部のレバーを引くとダイナミックに3つのカプセムが超回転。レバーを戻すことで先端の銃身も超回転し、大迫力のギミックとなっている。

また、「DXデュアルメアカプセム」もセットすることができる。こちらは展開した状態で中央の装填口にセットすることができ、一体感ある外観となる。

装填口にはカプセムを回転させる装置が入っている

別売りの「インパクトカプセム」、「ストリームカプセム」、「プラズマカプセム」をセット

「DXデュアルメアカプセム」もセット可能

さらに「DXトリプルゼッツァー」には「ゼッツ カタストロムカプセム」が付属している。

「インパクトカプセム」などと同様のカプセムとなっており、中央のクリアパーツにドット絵が入っており、回すことでアニメーションとなるデザインとなっている。

中の絵柄は「仮面ライダーゼッツ カタストロムフォーム」がトリプルゼッツァーを発射するアニメーションとなっている。また、外観はクリアブラックにゴールドのラメが入っている。「変身ベルト DXゼッツドライバー」にセットすることもできる。

【ゼッツ カタストロムカプセム】

クリアブラックにゴールドのラメが入っている

カプセム背面下部の認識ピン

クリアパーツ内に4つのドット絵があり、回転させることでドットアニメーションとなる

2つのフォームチェンジとダイナミックな武器遊び

「DXデュアルメアカプセム」は前述の通り、「仮面ライダーゼッツ カタストロム」と「仮面ライダーゼッツ オルデルム」の2つのフォームの変身遊びが楽しめる。

本体に電源があるため、単体でも音声、発光ギミックが発動可能だ。劇中にて万津莫がカプセムの力を解放するように、後部のスイッチを押すことで音声が発動する。すると、中央のファンが回転しLEDが発光する。

そして、中央のパーツを回転させることでモードが切り替わり、各フォームに合わせた音声が出る。また、LED発光も「カタストロム」ではオレンジ、「オルデルム」ではブルーと色が変わる。

そして、左右のパーツを展開し「変身ベルト DXゼッツドライバー」にセットすることで、なりきり変身が楽しめる。変身プロセスもセットすると待機音が発動、それから「DXデュアルメアカプセム」のスイッチを1回押すことで変身ができる。

変身音声も重々しく響くような「カタストロム」と軽やかで流れるような「オルデルム」となっている。

「DXデュアルメアカプセム」中央の発光＆回転ギミックに加えて、ベルトの超発光も左右のクリアパーツの彩りによって強化され、豪華絢爛な輝きを放つ。

そして、最大の特徴はカプセムを外すことなく、フォームの切り替えができる点だ。例えば「カタストロム」から「オルデルム」に切り替える際は、フィンを回転させることで待機音が鳴り、スイッチを押すことでモードチェンジが可能。スムーズかつ軽快に切り替えることができ、遊びごたえも抜群。

必殺技遊びは、変身後にボタンを1回押すと待機音が鳴り、続けて2回押すことで必殺技音声が発動する。「カタストロム」の破壊力ある音声と「オルデルム」の鋭く響く音声がフィニッシュの高揚感を感じさせてくれる。

また、ボタンを長押しすることで能力技音が発動する。

「DXトリプルゼッツァー」はガトリングガンらしい音声が収録されており、トリガーを1回押すことで単発の攻撃音声が鳴る。そして、長押しすることで連射による攻撃音声が発動する。

前部のレバーを引いて戻すことで銃口が超回転するので、ド派手なアクションが楽しめる。

そして、必殺技遊びではカプセムを3つセットし、レバーをスライドさせることで3つのカプセムが超回転。待機音が鳴り、トリガーを引くことで発動する。一つ目のカプセムをセットするとチャージするような待機音が発動し、カプセムはセットするごとに装着音が鳴るので必殺技に向けて力を溜めているなりきり感が楽しい。

レバーを引いて、トリガーを押すことで力が一気に解放されていく「トリプルバスター！ ゼゼゼッツ！ ゼゼゼッツ！ ゼゼゼッツ!!」の音声もテンションが上がる。

また、「DXデュアルメアカプセム」をセットすると最強必殺技が発動する。手順は必殺技と同じだが、待機音や「アルティメット・オーバー・フィニッシュ！」の音声などの違いが楽しめる。

付属の「ゼッツ カタストロムカプセム」も「変身ベルト DXゼッツドライバー」にセットし遊ぶことができる。

【「DXデュアルメアカプセム」＆「DXトリプルゼッツァー」の音声ギミックをチェック！【#仮面ライダーゼッツ】】

以上、「DXデュアルメアカプセム」＆「DXトリプルゼッツァー」のレビューをお送りした。

「仮面ライダーゼッツ」のパワーアップを感じるとともに、なりきり遊びもさらにパワーアップしていることが感じられるアイテムとなっている。

「DXデュアルメアカプセム」は大きさもさることながら、2つのモードへの切り替えとベルトの超発光の演出アップが詰め込まれ、遊びごたえ抜群。スイッチを押す感触も手ごたえがあり、ファンの回転も相まって操作が楽しい。

「DXトリプルゼッツァー」は単発攻撃から連射と豪快な攻撃音声とレバー操作による銃口の回転、カプセム3つの同時回転とダイナミックな遊びとなっている。

