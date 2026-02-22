ミラノ・コルティナオリンピックは２１日、距離スキーの男子５０キロクラシカルで、馬場直人（中野土建）が２６位、広瀬崚（Ｔ・Ａ・Ｃ）が３２位だった。

ヨハンネスヘスフロト・クレボ（ノルウェー）が２時間６分４４秒８で優勝し、冬季五輪で単独最多となる１大会６個目の金メダルを獲得。通算でも１１個目の金で、自身が持つ冬季最多記録を更新した。

ノルウェー選手２人の首位争い。最終盤の上り坂で、クレボがギアを入れた。膝を上げ、まるで板を履かずにダッシュしているように高速で駆け上がる。勝負所で見せた「クレボ・ステップ」で後続を突き放し、１大会史上最多６個目の金メダルを手にした。

海外メディアによると、独特の走法は１０年ほど前に生まれた。板のグリップワックスが不十分で、上り坂で踏ん張りがきかなかった時、「走れば行ける」と気付いたことがきっかけだという。元々は短距離型の選手で、年々活躍の場を広げていった。

今大会、距離男子の全６種目で金に輝き、１９８０年レークプラシッド大会で金メダル５個を獲得したスピードスケート男子のエリック・ハイデン（米）を抜いた。通算１１個目の金で、夏冬を通じた通算の五輪史上最多は競泳のマイケル・フェルプス（米）が持つ２３個。２９歳のクレボは「さすがにそれは難しい」と言うが、次回の五輪も目指す意向だ。金メダルへの突進は止まらない。（福井浩介）

腰痛抱えた馬場、残念２６位

馬場は、最も自信のあった５０キロクラシカルも目標の入賞に届かなかった。２周目以降スピードが上がらず、序盤から先頭集団に大きく離された。腰痛を抱え、調整不足のまま迎えた２度目の五輪。出場した３種目とも不本意な結果に終わり、「自分の走りができず本当に悔しい。一年一年結果を出して、次の五輪でリベンジしたい」と語った。