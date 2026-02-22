「2026年冬ドラマ（フジ）」で演技が光っていると思う女性俳優ランキング！ 2位「松下奈緒」、1位は？
登場人物の感情を丁寧に表現し、作品に深みを与える演技力。2026年冬のフジテレビ系ドラマでも、巧みな演技に引き込まれたという声が多く寄せられました。
All About ニュース編集部は1月30日〜2月1日の期間、全国10〜70代の男女300人を対象に「2026年冬ドラマ（フジテレビ）」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「好きな2026年冬ドラマ（フジテレビ系）で演技が光っていると思う女性俳優」ランキングを紹介します！
2位にランクインしたのは『夫に間違いありません』（カンテレ／フジテレビ系）で、主人公・朝比聖子役を演じる松下奈緒さんです。子育てや介護をしながらおでん屋を切り盛りし、安田顕さん演じるクズ夫の秘密も抱える健気な妻を好演。
3歳から始めたピアノを生かし、ピアニストとしても活躍しています。2026年に音楽活動20周年を迎え、4月から3都市を巡るビルボードライブツアー『松下奈緒 prime nights 2026』も開催予定です。
回答者からは「緊張感があるから」（30代女性／大阪府）、「妻として、ひとりの人間としての葛藤を過不足なく表現し、物語に説得力を与えているからです」（60代男性／愛知県）、「感情移入させられるから」（30代男性／東京都）といったコメントが寄せられています。
1位にランクインしたのは、『ヤンドク！』（フジテレビ系）で主人公・田上湖音波（ことは）役を演じる橋本環奈さんです。本作では、元ヤンキーで駆け出しの脳神経外科医という難しい役どころ。
橋本さんは過去に、NHK連続テレビ小説『おむすび』（2024年）で金髪ギャルを、『今日から俺は!!』（日本テレビ系／2018年）ではスケバン役を好演。特攻服やドスの利いた声で啖呵を切る姿も板についており、テンポのよいキャラクター同士の掛け合いも見どころです。
回答コメントでは「力の抜けた演技でうまいと思う」（40代男性／兵庫県）、「どすの利いた声がとてもいい」（40代男性／神奈川県）、「癒し系の見た目なのにヤンキー口調が似合うから」（30代女性／兵庫県）などの声が集まりました。
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)
