もらったらうれしい「佐賀県のお土産」ランキング！ 2位「いかしゅうまい」を抑えた1位は？【2026年調査】
厳しい寒さが和らぎ、少しずつお出かけの計画を立てるのが楽しみになる時期ではないでしょうか。現地ならではの味わいや、贈った相手が思わず笑顔になるような魅力あふれる逸品の数々をご紹介します。
All About ニュース編集部では、2026年2月3日、全国10〜70代の男女250人を対象に、お土産に関するアンケートを実施しました。その中から、もらったらうれしい「佐賀県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「イカのプリプリした食感が美味しい」（60代女性／滋賀県）、「イカの旨味がぎゅっ、と詰まった、ふっくらプリプリの絶品しゅうまいで、とても魅力的だから」（50代男性／広島県）、「ふんわりとした食感の中にイカのプリッとした歯ごたえがあり、上品な味わいが楽しめるからです」（40代男性／宮城県）といった声が集まりました。
回答者からは「高級感があってチーズの味をしっかり味わえる」（20代男性／岐阜県）、「有田焼の器で焼かれたチーズケーキ食べてみたいからです。チーズケーキを食べた後も、器を日常的に使用できて思い出に残ると思いました」（20代女性／東京都）、「見た目もオシャレで渡すのにいい」（30代男性／東京都）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年2月3日、全国10〜70代の男女250人を対象に、お土産に関するアンケートを実施しました。その中から、もらったらうれしい「佐賀県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
2位：いかしゅうまい（萬坊）／49票2位は、佐賀・呼子の名物として知られる萬坊の「いかしゅうまい」です。新鮮なイカの上身をたっぷり使い、ふんわりとした食感とイカの甘みが凝縮された逸品。蒸すのはもちろん、揚げても焼いてもおいしくいただけるため、おつまみやおかずとしても重宝されます。佐賀を代表する海鮮土産です。
回答者からは「イカのプリプリした食感が美味しい」（60代女性／滋賀県）、「イカの旨味がぎゅっ、と詰まった、ふっくらプリプリの絶品しゅうまいで、とても魅力的だから」（50代男性／広島県）、「ふんわりとした食感の中にイカのプリッとした歯ごたえがあり、上品な味わいが楽しめるからです」（40代男性／宮城県）といった声が集まりました。
1位：有田焼チーズケーキ（有田テラス）／80票1位に選ばれたのは、華やかな器も楽しめる、有田テラスの「有田焼チーズケーキ」です。伝統工芸品・有田焼の器の中に、厳選された素材で作られた濃厚でクリーミーなチーズケーキが詰まっています。食べた後も器を大切に使えるという「一石二鳥」の喜びがあり、高級感あふれるギフトとして圧倒的な支持を集めました。旅の思い出を形に残せる、佐賀ならではの逸品です。
回答者からは「高級感があってチーズの味をしっかり味わえる」（20代男性／岐阜県）、「有田焼の器で焼かれたチーズケーキ食べてみたいからです。チーズケーキを食べた後も、器を日常的に使用できて思い出に残ると思いました」（20代女性／東京都）、「見た目もオシャレで渡すのにいい」（30代男性／東京都）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)