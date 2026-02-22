◆報知新聞社後援 第１４回大阪マラソン（２２日、大阪府庁前スタート、大阪城公園内ゴール＝４２・１９５キロ）

大阪マラソンは定刻の９時１５分にスタートした。先頭集団は最初の５キロを１４分５０秒で通過した。初マラソンで日本記録（大迫傑、２時間４分５５秒）を目指す吉田響（２３）＝サンベルクス＝らが先頭集団でレースを進めている。吉田響は顔を含めて全身に丸いテープを貼り、見た目から存在感を発揮している。

天候は晴れ、スタート前の気温は１２度。最高気温は２０度を超えることが予想されている。トップランナーがゴールする午前１１時台前半は気温１８度前後になる予想。冬のマラソンとしては暑いが、吉田響は「僕は寒いより暑い方がいいです。ついています」と前向きに話す。

今大会には海外招待選手として、昨年大会を２時間５分３７秒で制したイフニリグ・アダン（２９）＝エチオピア＝ら３人が出場。国内招待選手では、国学院大３年生だった２４年大会で初マラソン日本最高＆日本学生記録（いずれも当時）の２時間６分１８秒の好記録で優勝した平林清澄（２３）＝ロジスティード＝をはじめ、細谷恭平（３０）＝黒崎播磨＝、浦野雄平（２８）＝富士通＝、西山雄介（３１）＝トヨタ自動車＝、其田健也（３２）＝ＪＲ東日本＝が出場している。