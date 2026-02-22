◆報知新聞社後援 第１４回大阪マラソン（２２日、大阪府庁前スタート、大阪城公園内ゴール＝４２・１９５キロ）

大阪マラソンは定刻の９時１５分にスタートした。天候は晴れ、スタート前の気温は１２度。最高気温は２０度を超えることが予想されている。トップランナーがゴールする午前１１時台前半は気温１８度前後になる予想。冬のマラソンとしては暑いが、一般参加選手ながら、初マラソンで日本記録（大迫傑、２時間４分５５秒）を目指す吉田響（２３）＝サンベルクス＝は「僕は寒いより暑い方がいいです。ツイています」と前向きに話す。

注目の吉田響は顔を含めて全身に丸いテープを貼り、見た目から存在感を発揮している。レース前日の２１日には大阪市内の競技場で最終調整。極限まで脱力し、リラックスした特徴的なフォームで１０００メートルを軽快に２分３８秒で走破。「調子は１００％です。コーチ、トレーナーさんをはじめサポートしてくれる皆さんのお陰です」と話していた。

初マラソンの日本最高は、昨年の大阪で近藤亮太（２６）＝三菱重工＝がマークした２時間５分３９秒（日本歴代５位）。今大会には一般参加選手として出場する吉田響は、初マラソン日本最高を飛び越えて、いきなり大迫傑（３４）＝リーニン＝が持つ日本記録（２時間４分５５秒）を狙う。「日本記録を目標に走ります」。未知数の潜在能力を持つ２３歳はプレッシャーを感じることなく、あくまで自然体で大きな目標を明かした。

◆吉田 響（よしだ・ひびき）２００２年８月２０日、静岡・御殿場市生まれ。２３歳。御殿場市立原里中３年時に全国都道府県男子駅伝６区で２位。東海大静岡翔洋高２年時の同駅伝５区で２２位。２１年、東海大入学。１年時に箱根駅伝５区２位。２３年、創価大３年に編入学。３年時は出雲駅伝５区区間賞相当、全日本大学駅伝５区区間賞、箱根駅伝５区９位。４年時は出雲駅伝２区区間賞、全日本大学駅伝２区２位、箱根駅伝２区２位（日本人最高記録）。２５年春に卒業後、プロランナーに転向し、サンベルクスとプロ契約。自己ベスト記録は５０００メートル１３分３９秒９４、１万メートル２８分１２秒０１、ハーフマラソン１時間１分４５秒。１６１センチ、４６キロ。