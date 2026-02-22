「浴衣を脱ぎ捨てて…」岡本彩夏、『旬撮GIRL Vol.28』で美ヒップが映える初ランジェリー姿を披露♡

週刊SPA!による撮り下ろし水着グラビア写真集『旬撮GIRL Vol.28』が発売中！

シリーズ第28弾となる本作には、今まさに旬を迎えたグラビアアイドル6人が登場。圧倒的なボリュームで各々の魅力を凝縮している。

岡本彩夏 誌面掲載カットを公開！「木漏れ日のなか、初ランジェリー」

夏の午後、浴衣をはらりと脱ぎ捨て、初めて見せるランジェリー姿に息を呑む。

岡本彩夏 (C)撮影:高橋慶佑／ヘアメイク:海瀬志津奈(JULLY)／スタイリング:鮎川恵子

そんな高揚感を描くため、路面電車が走る避暑地でのロケを敢行。開放的な気分の中、撮影は快調に進んだ。爽やかでフレッシュなブルーのビキニ姿など、彼女の魅力が詰まったカットが多数収録されている。

岡本彩夏 (C)撮影:高橋慶佑／ヘアメイク:海瀬志津奈(JULLY)／スタイリング:鮎川恵子

注目の初ランジェリーカットでは、王道ピンクの衣装に身を包み、柔らかな丸みを帯びたヒップを披露。女性らしい美しさと初々しさが共存する至高のグラビアを、ぜひ堪能してほしい。

岡本彩夏 (C)撮影:高橋慶佑／ヘアメイク:海瀬志津奈(JULLY)／スタイリング:鮎川恵子

【プロフィール】

岡本彩夏

2002年8月12日生まれ。東京都出身。2025年3月にSKE48を卒業し、現在は舞台を中心に活動中。2025年12月には「New Generation Theater The 3rd『贋作 義経千本桜』」で静御前を演じた。

表紙を飾るのは、高校生時代から「全鳥取県民の妹」として注目を集める白濱美兎。誌面ではキャッチコピー通り、躍動感あふれる姿を披露した。裏表紙には、妹・亜華梨との写真集『とまるtoとまる』が話題の都丸紗也華を起用。ビーチで「アタックNo.1」に挑戦する、彼女らしいカットが収められている。

『旬撮GIRL Vol.28』表紙

さらに菅沢美沙樹、高崎かなみ、麻倉瑞季、岡本彩夏といった実力派が名を連ねる。現在のグラビアシーンを彩る「オールスター」が集結した一冊といえる。

