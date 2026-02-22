ダイエットしている人にも油が必須な驚きの理由とは？【脂質の話】

ダイエットしている人にも油が必須な理由とは

脂質をしっかり摂りながらダイエットを

脂質の選び方によって太りやすさに違いがあります。とはいえ、あくまでも太りにくいというだけで、けっして痩せるわけではありません。「やっぱりダイエットを考えると脂質を控えたほうがいいの？」という疑問も沸いてくると思います。

しかし、ダイエットをする場合でも脂質は必ず摂らなければいけません。なぜなら、私たちの体に約37兆個もある細胞は、脂質を成分とする膜に守られているからです。

この細胞膜は、細胞に栄養を摂り込んだり、細胞から老廃物を排出したりといった役割を果たしています。脂質が不足すると細胞膜の機能が低下し、肌荒れや髪のパサつきなどを引き起こします。

また私たちの脳は、その有形成分の約65％が脂質です。脂質が足りないと脳の働きも鈍ってしまうのです。これが原因で、うつ状態に陥ったり認知症につながる場合もあります。

そのほか、脂質は糖質と並んで私たちの体を動かすエネルギーでもあります。脂質を摂らないと体が満足に動かなくなってしまうのです。

以上のように、脂質は私たちが生きていくために欠かせない栄養です。ダイエット中の人でも必ず摂らなくてはいけません。そのなかで、できるだけ太りにくい脂質を摂ることが、ダイエットのポイントといえるでしょう。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 脂質の話』監修：守口徹