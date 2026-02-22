カンテレ番組、出演者の会話を謝罪 『ほぼカニ』“誤解を招く表現”「ご注意いただけますよう」
カンテレ『ウラマヨ！』（毎週土曜 後1：00 ※関西ローカル）の公式サイトが21日に更新され、同日放送回について謝罪した。
【画像】カネテツデリカフーズが説明 『ほぼカニ』「甲殻類アレルギーをお持ちの方はお召し上がりいただけません」（全文）
「本日2月21日放送の『100年モノ企業＆商品』の内容につきまして、一部に誤解を招く表現がございましたため、下記の通りお詫びとご説明を申し上げます」とし、経緯を掲載。
「出演者の会話の中で『カニアレルギーを持つ方でも、「ほぼカニ」なので食べても大丈夫』という旨の内容がございましたが、放送内で紹介した『ほぼカニ』には原材料にエビおよびカニを使用しております。甲殻類アレルギーをお持ちの方はお召し上がりいただけませんので、ご注意いただけますようお願い申し上げます。誤解を招く表現になってしまっていたことを、お詫び致します」とつづった。
同回は「激動の100年を生き抜いた企業＆商品 ピンチとチャンスの裏側SP」として、複数のサービスや商品の裏側を紹介した。
カネテツデリカフーズの公式Xも「本日放送されたテレビ番組の内容について、一部誤解を招く可能性があるためご案内いたします」とし、「『ほぼカニ（R）』は、原材料にエビおよびカニを使用しております。そのため、甲殻類アレルギーをお持ちの方はお召し上がりいただけません。お召し上がりの際は、商品パッケージの原材料・アレルゲン表示をご確認ください」と投稿した。
