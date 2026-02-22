◇オープン戦 ドジャース15─2エンゼルス（2026年2月21日 アリゾナ州テンピ）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が21日（日本時間22日）、チームのオープン戦初戦となった敵地での古巣・エンゼルス戦に「1番・DH」で先発出場。“間一髪”の危機に見舞われた。

初回、内野安打で出塁した大谷は2死からエスピナルの四球で三塁まで進んだ。打席のキム・ヘソンが鋭いスイングを見せると、打球は三塁にいた大谷の元へ。大谷は腰を「く」の字に曲げて何とか打球を避け、「危ない」と言わんばかりに打席のキムを真顔で見つめイジっていた。

この場面はMLBの公式X（旧ツイッター）で「ショウヘイのMVP級の反射神経」と記して動画でも投稿された。

ファンも「本日の大谷サンの見どころはコレとばかりに流れてくるぅ 見てごらんなさ〜い この運動進化と危機管理能力」「無言の圧力が凄いww」「MLBさん！！仕事がはやい 大谷翔平選手華麗に避けて睨みきかす」「あさイチめちゃ笑った〜いよいよメジャーもオープン戦スタート！」などと反響が寄せられた。