写真家 高木由利子の展覧会がBunkamura ザ・ミュージアムで開催　100点以上の作品を展示

複合文化施設「Bunkamura」が、渋谷ファッションウィークと共同で写真家 高木由利子の展覧会「Threads of Beauty 1995-2025 - 時をまとい、風をまとう。」をBunkamura ザ・ミュージアムで開催する。会期は3月10日から3月29日までえ、入場は無料。

高木は武蔵野美術大学でグラフィックデザイン、イギリスのTrent Polytechnicでファッションデザインを学んだ後、写真家に転身。当初は風景やヌードを主題としていたが、やがてファッションブランドの仕事にも携わるようになり、クリスチャン・ディオールのアーカイヴピースを独自の視点で捉えた作品群も発表している。

展覧会では、世界各地の伝統的な衣服をまとい生きる人々の日常を30年間にわたり撮影した「Threads of Beauty」シリーズから精選した100点以上の作品を展示。会場構成を手掛けるのは、建築家の田根剛で、同氏とは京都・二条城で開催した「KYOTOGRAPHIE」での展示に続く2度目のコラボとなる。また、会場では、「Threads of Beauty」シリーズを収めた写真集（1万1000円）の先行販売も行う。

展覧会の開催に際してトークイベントを開催。3月14日には高木とクリエイティブディレクターの小池一子が、3月15日には高木と「シーエフシーエル（CFCL）」代表兼クリエイティブディレクターの高橋悠介が対談を行う。

なお、Bunkamura ザ・ミュージアムは、2029年に竣工を予定している「Shibuya Upper West Project」の新施設への拡大移転を控えており、同展覧会は現展示室での最後の展覧会となる。

■SHIBUYA FASHION WEEK 2026 Spring x Bunkamura 高木由利子 写真展 Threads of Beauty 1995-2025 - 時をまとい、風をまとう。

会期：2026年3月10日（火）〜3月29日（日）

開館時間：13:00〜20:00（最終入場19:30まで）※会期中無休

会場：Bunkamura ザ・ミュージアム

所在地：東京都渋谷区道玄坂2-24-1 Bunkamura 地下一階

入場料：無料

公式サイト