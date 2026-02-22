◇オープン戦 ドジャース15─2エンゼルス（2026年2月21日 アリゾナ州テンピ）

ドジャースのテオスカー・ヘルナンデス外野手（33）が21日（日本時間22日）、チームのオープン戦初戦となった敵地でのエンゼルス戦に「2番・左翼」で先発出場。3打数3安打1打点と快音を連発したものの課題の守備で失策を記録した。

初回の第1打席は先頭・大谷が内野安打で出塁すると中前打で好機を拡大。この回の3得点につなげた。

2回1死三塁の第2打席は中前適時打で今春初打点をマーク。3回の第3打席も先頭で左翼へ二塁打を放ち、初実戦で3安打と好調ぶりを見せた。

ただ、守備では2回無死二塁でエンゼルス・アデルの放った左翼フェンス際への飛球を捕球体勢に入りながら、日差しに視界が遮られたのか、まさかの落球。二塁走者の生還を許し、先発・山本由伸の足を引っ張る形となってしまった。

試合後、ロバーツ監督はT・ヘルナンデスについて「例年よりも今春はもっと試合に出たいと本人が言っている。それは良いことだ。体の動きもとてもいい」とコンディションは良好と安堵した。

守備についても「太陽が少しあって、空が高く、風も少しあった。ああいう打球は普段なら捕れるプレーだ」と責めることはなかった。

T・ヘルナンデスは昨季、主に右翼を守ったが、今季はタッカーの加入により左翼に転向することとなった。