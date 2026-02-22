手塚治虫“劇場用長編アニメ”始動を発表 生誕100年へ息子・手塚眞が総監督として着手【新潟国際アニメーション映画祭】

手塚治虫“劇場用長編アニメ”始動を発表 生誕100年へ息子・手塚眞が総監督として着手【新潟国際アニメーション映画祭】