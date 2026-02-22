佐藤駿のエキシビジョン選曲は「最高かよ！」鳴り響いたナンバーにネット驚愕　「日本が誇る素晴らしい文化」「カルチャー大臣だな」【冬季五輪】

佐藤駿のエキシビジョン選曲に注目が集まった(C)Getty Images

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・エキシビジョンが現地2月21日に行われ、男子シングルで銅メダルを獲得した佐藤駿の選曲にも注目が集まった。

佐藤が選んだのはボカロ曲の「千本桜」。序盤に切れ味のあるトリプルアクセルを決めると日本らしいナンバーに会場も一体となって盛り上がっていった。

桜の中でたたずむ侍をイメージして宮原知子さんが振付を担当したという佐藤の滑りは「千本桜」の楽曲とあいまって、非常に印象的なスケーティングとなった。

佐藤の楽曲選曲には日本のファンの間からも「ボーカロイドは日本が世界に誇っていい素晴らしい文化」「最高かよ！」「華麗な曲が素晴らしい」「和の世界観が出ていた」「ニッポンのカルチャー大臣だな」など、反響が拡がっている。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]