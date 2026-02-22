【算数クイズ】アイス3個と50円のトッピング＝アイス1個とコーン2個。このとき、アイス1個の値段は？
アイスクリームショップでの注文をイメージした「代金計算クイズ」に挑戦してみましょう！
トッピングを追加したり、器をワッフルコーンに変更したり……そんな日常の買い物シーンをヒントにした問題です。
ヒント：求めたいアイスの値段を「x」とおいてみましょう。中学校の数学で習った一次方程式の形に整理すると、パズルのように論理的に正解を導き出せますよ！
アイス1個の値段を x円 とし、左右の代金が等しくなるように方程式を立てます。
・Aの組み合わせ：3x+50 （アイス3個 ＋ 50円のトッピング1個）
・Bの組み合わせ：x+240 （アイス1個 ＋ 120円のワッフルコーン2個：120×2=240）
これらが同じ代金なので、方程式は以下の通りです。
3x+50=x+240
2x+50=240
2x=190
x=95
答え：95円
「アイスが2個増えた分、オプション料金の差額が190円になった」という構造に気づければ、算数的なひらめきで解くことも可能です。このように、文章から数式を組み立てて答えを出すプロセスは、論理的な脳のトレーニングに最適ですね！
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
