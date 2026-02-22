Ž¢¿Í¸«ÃÎ¤ê¤Î¿ÍŽ£¤Û¤É¸ú²Ì¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤ë¡Ä¼«Ê¬¤«¤éÏÃÂê¤ò¿¶¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â²ñÏÃ¤¬¤Ï¤º¤à"ÌÜ¤«¤é¥¦¥í¥³"¤Î¾®¥ï¥¶
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢ËÎ±ºÚ¿ð¡Ø¿Í¸«ÃÎ¤ê¤Î²¾ÌÌ¡Ù¡Ê¥µ¥ó¥Þ¡¼¥¯½ÐÈÇ¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¡ÖÏÃ¤µ¤Ê¤¤ã¡×¤¬²ñÏÃ¤ò¶ì¤·¤¯¤¹¤ë
¤«¤Ä¤Æ¤Î»ä¤Ï¡¢²ñÏÃ¤È¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤«¤é²¿¤«¤òÏÃ¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤â¤Î¡×¤À¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¿Í¸«ÃÎ¤ê¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î»×¤¤¹þ¤ß¤³¤½¤¬ºÇÂç¤Î¶ì¤·¤ß¤òÀ¸¤ß¤Þ¤¹¡£
¤¢¤ëÆü¡¢»Å»ö¤Ç½é¤á¤Æ²ñ¤¦Êý¤È¥é¥ó¥Á¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¶È³¦¤ÎÀèÇÚ¤Ç¡¢Âº·É¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ç¤¹¡£ÀäÂÐ¤Ë¤¤¤¤°õ¾Ý¤ò»Ä¤·¤¿¤¤¡£
¤½¤³¤ÇÀÊ¤ËÃå¤¯¤Ê¤ê¡¢»ä¤ÏÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¿ÏÃÂê¤ò¼¡¡¹¤È·«¤ê½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖºÇ¶á¤Î¶È³¦Æ°¸þ¡¢¤¹¤´¤¯ÊÑ²½¤¬Áá¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÆÃ¤ËAI´ØÏ¢¤ÎÆ°¤¤¬·ã¤·¤¯¤Æ¡¢»ä¤âºÇ¶á¤¹¤´¤¯ÊÙ¶¯¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
¡ÖÀèÆüÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤¢¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¢¸«¤Þ¤·¤¿¡©¡¡¤¢¤ì¡¢¤¹¤´¤¯ÌÌÇò¤¤¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤À¤È»×¤Ã¤Æ¡£»ä¤â¤¢¤¢¤¤¤¦»ëÅÀ¤Ç»Å»ö¤·¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡×
²Ã¤¨¤ÆÁê¼ê¤¬²¿¤«¸À¤ª¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡Ä¡Ä¡¢¡Ö¤¢¡¢¤½¤¦¤½¤¦¡¢¤½¤ì¤Ç¸À¤¦¤È¡¢ºÇ¶áÆÉ¤ó¤ÀËÜ¤Ë¤â»÷¤¿¤è¤¦¤ÊÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡×¤È¡¢´ÖÈ±ÍÆ¤ì¤º¿·¤·¤¤ÏÃÂê¤ò¿¶¤êÂ³¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»þ¡¢»ä¤ÎÆ¬¤ÎÃæ¤Ï¼¡¤ÎÏÃÂê¤òÃµ¤¹¤³¤È¤ÇÉ¬»à¡£Áê¼ê¤¬²¿¤òÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢Ê¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡Ö¼¡¤Ï²¿¤ò¸À¤ª¤¦¡×¤È¤Ð¤«¤ê¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
²ñÏÃ¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼¤«µ÷Î¥¤Ï½Ì¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤ì¤â¤½¤Î¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
Áê¼ê¤¬²¿¤òÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡¢
¤É¤ó¤ÊÉ½¾ð¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡¢
¤É¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
Á´Á³¡¢¸«¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
²ñÏÃ¤ÇÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬²¿¤òÏÃ¤¹¤«¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÁê¼ê¤ÎÏÃ¤ò¡¢¤É¤¦¼õ¤±¼è¤ë¤«¡×¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¡ÖÏÃ¤¹Ìò¡×¤ò¤¤¤Ã¤¿¤ó¹ß¤ê¤Æ¤ß¤ë
¤Ê¤ª¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬ÏÃ¤µ¤Ê¤¤ã¡ª¡×¡Ö¼«Ê¬¤¬¤³¤Î¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Ê¤¤ã¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ç¡¢°Õ¼±¤¬¼«Ê¬¤Ë¤Ð¤«¤ê¸þ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¸½¾Ý¤ò¡¢¿´Íý³Ø¤Ç¤Ï¡Ö¼«¸ÊÃíÌÜ¡×¤È¸Æ¤Ó¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢¼Ò¸òÉÔ°Â¤ò¶¯¤á¤ëºÇ¤âÅµ·¿Åª¤Ê¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤À¤È¸À¤ï¤ì¡¢¿´Íý³Ø¼Ô¤Î¥¯¥é¡¼¥¯¤È¥¦¥§¥ë¥º¤Ë¤è¤ë¡Ö¼Ò¸òÉÔ°Â¾ã³²¤ÎÇ§ÃÎ¹ÔÆ°¥â¥Ç¥ë¡×¤Î¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ø¤ÎÃíÌÜ¤¬¹â¤¤¤Û¤É²ñÏÃ¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¼«¸ÊÉ¾²Á¤¬²¼¤¬¤ë°½Û´Ä¤¬µ¯¤¤ë¡×¤È¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¿Í¸«ÃÎ¤ê¤Î¿Í¤¬¶ì¤·¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ÖÏÃ¤¹¥¹¥¥ë¤¬Äã¤¤¤«¤é¡×¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡È¼«Ê¬¤ò¤É¤¦¸«¤»¤ë¤«¡É¤Ë°Õ¼±¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬Ã¥¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Áê¼ê¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Ã¤¿»þ¡¢¡Ö¼«Ê¬¤«¤éÏÃ¤¹¤³¤È¡×¤ò¤¤¤Ã¤¿¤ó¡¢Äü¤á¤Æ¤ß¤ë¡£
¤Þ¤º¤Ï¤³¤³¤«¤é»Ï¤á¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¡ÖÊ¹¤¯¤³¤È¡×¤À¤±¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë
ÌµÍý¤ËÏÃÂê¤òºî¤é¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡£
¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¡£
¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¡¢Áê¼ê¤ÎÏÃ¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê¡ÖÊ¹¤¯¤³¤È¡×¤À¤±¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤ß¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤Æ¡ÖÏÃ¤µ¤Ê¤¤ã¡×¤È¤¤¤¦¾Ç¤ê¤¬¾Ã¤¨¤¿½Ö´Ö¡¢ÉÔ»×µÄ¤È²ñÏÃ¤¬³Ú¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤¬¡¢¡ÖÊ¹¤¯¡×¤È¤¤¤¦µ»½Ñ¤ÎÂè°ìÊâ¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¤³¤³¤Ç1¤Ä¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬´Ù¤ëÍî¤È¤··ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤¬¡¢¡ÖÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÌäÂê¡×¤Ç¤¹¡£
¢£¡ÖÌµ¡×¤Î¼«Ê¬¤ÇÁê¼ê¤ÎÏÃ¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤ë
Áê¼ê¤ÎÏÃ¤ò¼ª¤ÇÊ¹¤¤Ê¤¬¤é¡¢Æ¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢
¡Ö¤³¤ÎÏÃ¡¢¤É¤¦ÊÖ¤½¤¦¡×
¡Ö¶¦´¶¤Î¸ÀÍÕ¡¢²¿¤«¸À¤ï¤Ê¤¤ã¡×
¡Ö¼¡¤Ï¤É¤ó¤Ê¼ÁÌä¤ò¤·¤è¤¦¡×
¤È¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¼¡¤Î°ì¼ê¤Ð¤«¤ê¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤³¤ì¤Ï°ì¸«¡¢¡ÖÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Î¼¡¤Î¹ÔÆ°¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤À¤±¡£
°Õ¼±¤Ï¡¢¤Þ¤À¼«Ê¬¤Ë¸þ¤¤¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤¹¡£
ËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤ÇÁê¼ê¤ÎÏÃ¤ò¡ÖÊ¹¤¯¡×¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤â¤¦°ìÃÊ³¬¡¢¿¼¤¤¥¹¥Æ¥Ã¥×¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤¬¡¢¡ÖÌµ¡×¤Î¾õÂÖ¤ÇÊ¹¤¯¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£
¡ÖÌµ¡×¤È¤Ï¡¢Îã¤¨¤Ð¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£
¡ß É¾²Á¤¹¤ë¡§¡Ö¤³¤ÎÏÃ¡¢ÌÌÇò¤¤¡¿¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤ë
¡û É¾²Á¤·¤Ê¤¤¡ÊÌµ¡Ë¡§¤¿¤À¡¢Áê¼ê¤¬ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë»ö¼Â¤ò¼õ¤±¼è¤ë
¡ß Èæ¤Ù¤ë¡§¡Ö¼«Ê¬¤Ê¤é¤³¤¦»×¤¦¡×¡Ö¼«Ê¬¤Î·Ð¸³¤Ç¤Ï¡Ä¡Ä¡×¤È¹Í¤¨¤ë
¡û Èæ¤Ù¤Ê¤¤¡ÊÌµ¡Ë¡§Áê¼ê¤ÎÀ¤³¦¤ò¡¢Áê¼ê¤Î»ëÅÀ¤Ç¸«¤ë
¡ß Ãµ¤¹¡§¡Ö²¿¤Æ¸À¤¨¤Ð¤¤¤¤¤«¤Ê¡×¡Ö¼¡¤Ï²¿¤ò¡Ä¡Ä¡×¤ÈÊÖ¤¹¸ÀÍÕ¤ò¹Í¤¨¤ë
¡û Ãµ¤µ¤Ê¤¤¡ÊÌµ¡Ë¡§º£¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤ëÁê¼ê¤Î¸ÀÍÕ¤À¤±¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë
Àè¤Û¤É¤âÅÐ¾ì¤·¤¿¡¢¿´Íý³Ø¼Ô¤Î¥¯¥é¡¼¥¯¤È¥¦¥§¥ë¥º¤Ë¤è¤ë¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢Ãí°Õ¤Î¾ÇÅÀ¤ò¡Ö¼«Ê¬¤ÎÆâÂ¦¡×¤«¤é¡ÖÁê¼ê¡Ê³°Â¦¡Ë¡×¤Ø°Ü¤¹¤À¤±¤Ç¡¢¼Ò¸òÉÔ°Â¤¬ÂçÉý¤Ë·Ú¸º¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÌµ¡×¤È¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤³¤Î¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£
¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤ÎÉ¾²Á¤äÈ½ÃÇ¤ò»ß¤á¡¢¤¿¤ÀÁê¼ê¤ò´Ñ»¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢Áê¼ê¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¯»þ¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë°Õ¼±¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¾å¼ê¤¯ÊÖ¤¹É¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡£º£¤Ï¡¢¤³¤Î¿Í¤ÎÏÃ¤ò¡¢¤¿¤À¼õ¤±¼è¤í¤¦¡×
¤³¤Î½Ö´Ö¡¢¾¯¤·¤À¤±¸ª¤ÎÎÏ¤¬È´¤±¡¢¸ÆµÛ¤¬³Ú¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢º£¤Þ¤Çµ¤¤Å¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿Áê¼ê¤ÎÀ¼¤Î¥È¡¼¥ó¤ä¡¢É½¾ð¤ÎÈùÌ¯¤ÊÊÑ²½¤Ë¡¢¤Õ¤Èµ¤¤Å¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
´°àú¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¹½¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
»þ¡¹¡¢¡Ö²¿¤ÆÊÖ¤½¤¦¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤âÂç¾æÉ×¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¡Öº£¤ÏÊ¹¤¯¤³¤È¤Ë½¸Ãæ¤·¤è¤¦¡×¤È°Õ¼±¤òÌá¤¹¤À¤±¤Ç¡¢²ñÏÃ¤Î¼Á¤Ï¾¯¤·¤º¤ÄÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤¬¡¢¡ÖÌµ¡×¤ÎÎÏ¤Ç¤¹¡£
¢£°Õ¼±¤Î¡ÖÌð°õ¡×¤òÁê¼ê¤Ë¸þ¤±¤ë
¤¿¤À¡¢¡ÖÌµ¡×¤ÇÊ¹¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤â¡¢µ¤¤òÈ´¤¯¤È¤ä¤Ã¤Ñ¤ê°Õ¼±¤¬¼«Ê¬¤ËÌá¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¿Í¸«ÃÎ¤ê¤Î¿Í¤Ï¡¢
¡Ö¤É¤¦»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¡×
¡Ö²¿¤ò¸À¤¨¤Ð¤¤¤¤¤«¡×
¡Ö¼ºÇÔ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡×
¤È¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢Ìµ°Õ¼±²¼¤Ç¤Ï°Õ¼±¤ÎÌð°õ¤¬¾ï¤Ë¼«Ê¬¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Ìð°õ¤ò°Õ¼±Åª¤ËÁê¼ê¤Ø¸þ¤±¤ë·±Îý¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö²ñÏÃ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡×¤ò¤ä¤á¤Æ¤ß¤¿
¤¢¤ëÆü¡¢»ä¤Ï¡ÈÌµÍý¤Ë²ñÏÃ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤ò¤ä¤á¤ë¡É¤È¤¤¤¦¼Â¸³¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Áê¼ê¤Î¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤Ê¤¬¤é¡¢¿´¤ÎÃæ¤Ç¤³¤¦Ìä¤¤¤«¤±¤Æ¤ß¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤³¤Î¿Í¤Ïº£¡¢²¿¤Ë°ìÈÖµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡©¡×
¤¹¤ë¤È¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ê¤³¤È¤Ë¡¢Áê¼ê¤¬¤É¤ó¤É¤óÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¡¦¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°¡ÊÀÑ¶ËÅª·¹Ä°¡Ë¤Î¸¦µæ¤Ç¤â¡¢Ê¹¤¼ê¤¬Áê¼ê¤ËÃí°Õ¤ò¸þ¤±¤ë¤À¤±¤Ç¿®Íê´Ø·¸¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢Áê¼ê¤ÎËþÂ´¶¤¬¹â¤Þ¤ë¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿Í¸«ÃÎ¤ê¤Î¿Í¤Û¤É¡¢¼Â¤Ï¤³¤Î¡ÖÌð°õ¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¡×¤¬ÆÀ°Õ¤Ç¤¹¡£
¤â¤È¤â¤ÈÁ¡ºÙ¤Ç¡¢Áê¼ê¤ÎÊÑ²½¤Ëµ¤¤Å¤¤ä¤¹¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£
ÌäÂê¤ÏÇ½ÎÏ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ìð°õ¤Î¸þ¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤â¤·¼¡¤ËÃ¯¤«¤È²ñÏÃ¤ò¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢¿´¤ÎÃæ¤Ç¤³¤¦Ìä¤¤¤«¤±¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¤³¤Î¿Í¤Ïº£¡¢¤É¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡©¡×
¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤¹¡£Åú¤¨¤ò½Ð¤¹É¬Í×¤â¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¸¤ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤¿¤À¡¢¤½¤¦Ìä¤¤¤«¤±¤Ê¤¬¤éÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¡£
¤¹¤ë¤È¡¢Áê¼ê¤ÎÀ¼¤Î¥È¡¼¥ó¡¢É½¾ð¤ÎÈùÌ¯¤ÊÊÑ²½¡¢ÏÃ¤¹¥Æ¥ó¥Ý¡¢º£¤Þ¤Ç¸«¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¡¢¤Õ¤È¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤¬¡¢Ìð°õ¤¬Áê¼ê¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£
ºÇ½é¤Ï¤¹¤°¤Ë¼«Ê¬¤ËÌá¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ç¤â¡¢µ¤¤Å¤¤¤¿¤é¤Þ¤¿Ìä¤¤¤«¤±¤ë¡£
¡Ö¤³¤Î¿Í¤Ïº£¡¢¤É¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡©¡×
¤½¤Î·«¤êÊÖ¤·¤À¤±¤Ç¡¢²ñÏÃ¤Î¼Á¤Ï³Î¼Â¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¤½¤ì¤¬¾¯¤·Æñ¤·¤¤¤È´¶¤¸¤ëÊý¤Ï¡¢¼¡¤Î3¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¥¹¥Æ¥Ã¥×¡À¼¤Î¥È¡¼¥ó¤È´Ö¤ò´Ñ»¡¤¹¤ë
¡Ö¤É¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÀ¼¤Î¥È¡¼¥ó¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤«¡©¡×¡Ö¤É¤³¤Ç¸ÀÍÕ¤¬°ì½Ö¡¢ÅÓÀÚ¤ì¤¿¤«¡©¡×¤ò´Ñ»¡¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢Áê¼ê¤¬¡ÖºÇ¶á¡¢¿·¤·¤¤¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò»Ï¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤Ã¤¿»þ¡¢¡Ö¿·¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Î½Ö´Ö¡¢À¼¤Î¥È¡¼¥ó¤¬¾¯¤·¾å¤¬¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤Ï¡¢¤½¤ÎÉôÊ¬¤Ë´üÂÔ¤ä¥ï¥¯¥ï¥¯¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥µ¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
Â¾¤Î¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¸À¤¦¤È¡¢¡Öº£¤Î»Å»ö¤â°¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡Ä¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡¢¤Ã¤Æ»×¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿»þ¤Î¡Ö¤±¤É¡Ä¡Ä¡×¤Î¸å¤Ë»ëÀþ¤¬¤ï¤º¤«¤ËÍÉ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÄÀÌÛ¤ÎÃæ¤Ç¡¢Åú¤¨¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡×¤È¸À¤¦»þ¡¢¸ìÈø¤¬¾¯¤·²¼¤¬¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¡È´Ö¡É¤Ï¡¢¤Þ¤À¸ÀÍÕ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤°ãÏÂ´¶¤ò¡¢¿´¤ÎÃæ¤Ç³Î¤«¤á¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤Ç¤¹¡£ÉÔ°Â¤Ï¡¢¤¿¤¤¤Æ¤¤ÄÀÌÛ¤È°ì½ï¤Ë¸½¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£¥¹¥Æ¥Ã¥×¢É½¾ð¤ÎÈùºÙ¤ÊÊÑ²½¤ò´Ñ»¡¤¹¤ë
¡Ö¤É¤ÎÏÃÂê¤Ç¡¢ÌÜ¤¬µ±¤¤¤¿¤«¡©¡×¡Ö¤É¤Î½Ö´Ö¤Ë¡¢É½¾ð¤¬°ì½ÖÆÞ¤Ã¤¿¤«¡©¡×¤ò´Ñ»¡¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Áê¼ê¤¬¾Ð´é¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤¢¤ëÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢ÌÜ¤À¤±¤¬¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
µÕ¤Ë¡¢Ã¸¡¹¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¤â¡¢ÆÃÄê¤Î¸ÀÍÕ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿½Ö´Ö¡¢ÌÜ¤¬¾¯¤·½á¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÊÑ²½¤ËÃåÌÜ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÀèÇÚ·Ð±Ä¼Ô¤ÈÆ¯¤Êý¤ÎÊÑ²½¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿»þ¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤½¤ÎÊý¤Ï¾¯¤·²û¤«¤·¤½¤¦¤Ë¡¢¤³¤¦¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÀÎ¤Ï¡¢¤¢¤¢¤¤¤¦Æ¯¤Êý¤âÉáÄÌ¤Ç¤·¤¿¤è¤Í¡×
¤½¤¦¸À¤Ã¤ÆÈù¾Ð¤ó¤ÀÄ¾¸å¡¢É½¾ð¤¬¤Û¤ó¤Î¾¯¤·ÆÞ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÊÑ²½¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿»ä¤Ï¡¢¡ÖÅö»þ¤ÎÆ¯¤Êý¤ÏÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¤«¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÊý¤Ï¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÏÃ¤·»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¤¢¤Î»þ¤Î·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢º£¤Î¼«Ê¬¤¬¤¢¤ë¡£Åö»þ¤ËÌá¤ê¤¿¤¤¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤¢¤Îº¢¤Î¼«Ê¬¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
²û¤«¤·¤µ¤È¡¢Ìá¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¡£
¤½¤ÎÎ¾Êý¤¬Éâ¤«¤ó¤ÀÉ½¾ð¤Î±ü¤Ë¡¢ËÜ²»¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤³¤½¸ÀÍÕ¤è¤êÀè¤Ë¡¢É½¾ð¤¬ËÜ²»¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ç¤¹¡£
¢£¥¹¥Æ¥Ã¥×£¸ÆµÛ¤È¿ÈÂÎ¤ÎÆ°¤¤ò´Ñ»¡¤¹¤ë
¡Ö¤É¤³¤Ç¡¢¿¼¤¯Â©¤òÅÇ¤¤¤¿¤«¡©¡×¡Ö¤É¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢¿È¤ò¾è¤ê½Ð¤·¤¿¤«¡©¡×¤ò´Ñ»¡¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢Áê¼ê¤¬ÏÃ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤Õ¡¼¤Ã¤È¿¼¤¤Â©¤òÅÇ¤¤¤¿½Ö´Ö¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¶ÛÄ¥¤¬²ò¤±¤¿¥µ¥¤¥ó¤«¡¢¤â¤·¤¯¤Ï½Å¤¤ÏÃÂê¤Ë¿¨¤ì¤¿¥µ¥¤¥ó¡£
¿È¤ò¾è¤ê½Ð¤·¤ÆÏÃ¤·»Ï¤á¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤Ï¡Ö¤³¤³¤¬Âç»ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦Ìµ¸À¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
²áµî¤Ë¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿»þ¤Î¤³¤È¡£
¤½¤ì¤Þ¤ÇÁê¼ê¤Ï¡¢°Ø»Ò¤ÎÇØ¤Ë¤â¤¿¤ì¤Ê¤¬¤é¡ÖÁ´ÂÎ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÁÛÄêÄÌ¤ê¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¤¢¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ëº¹¤·¤«¤«¤Ã¤¿»þ¡¢¿ÈÂÎ¤¬Á°¤ËÆ°¤¡¢¼«Á³¤È¿È¤ò¾è¤ê½Ð¤·¤Æ¡Ö¤Ç¤â¡¢¤³¤³¤À¤±¤Ï¡Ä¡Ä¤É¤¦¤·¤Æ¤âÅÁ¤¨¤Æ¤ª¤¤¿¤¯¤Æ¡×¤È½ÅÍ×¤Ê¥È¥Ô¥Ã¥¯¤ò¤ªÏÃ¤·¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÆ°¤¼«ÂÎ¤¬¡¢¡Ö¤³¤³¤¬Âç»ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦Ìµ¸À¤Î¶¯Ä´¤Ç¤¹¡£
¿ÈÂÎ¤Ï¡¢ÏÃ¤Î¹½À®¤òÀè¼è¤ê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢´¶¾ð¤ÎÄÌÌõ¼Ô¤Ç¤¹¡£
¤½¤ÎÊÑ²½¤Ëµ¤¤Å¤±¤ë¤È¡¢²ñÏÃ¤Ï¡Ö¸ÀÍÕ¤Î°ÕÌ£¡×¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢¡Öº£¡¢¤³¤Î¿Í¤Î´¶¾ð¤Ë²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤«¡×¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£Áê¼ê¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¸ÀÍÕ°Ê³°¤ËÉ½¤ì¤ë
¤³¤ì¤é3¤Ä¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ï¡¢¡Ö¸ÀÍÕ¤ÎÆâÍÆ¡×¤è¤ê¤â¤Ï¤ë¤«¤ËÍºÊÛ¤Ë¡¢Áê¼ê¤ÎËÜ²»¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿´Íý³Ø¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤ò¡ÖÈó¸À¸ìÅª¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤È¸Æ¤Ó¤Þ¤¹¡£
¼Â¤Ï¡¢¿Í¤¬¼õ¤±¼è¤ë¾ðÊó¤Î93¡ó¤Ï¡¢¸ÀÍÕ¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À¼¤Î¥È¡¼¥ó¤äÉ½¾ð¡¢¿ÈÂÎ¤ÎÆ°¤¤«¤éÍè¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢Áê¼ê¤ÎËÜÅö¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¡¢¸ÀÍÕ¤Î¡Ö³°Â¦¡×¤ËÉ½¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
ºÇ½é¤«¤é´°àú¤Ë´Ñ»¡¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Öº£Æü¤ÏÀ¼¤Î¥È¡¼¥ó¤À¤±°Õ¼±¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡×
¡Öº£Æü¤ÏÉ½¾ð¤ÎÊÑ²½¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡×
¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¡¢1¤Ä¤º¤Ä»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
----------
ËÎ± ºÚ¿ð¡Ê¤È¤è¤É¤á¡¦¤Ê¤Ä¤ß¡Ë
¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼
1989Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£Ç¯´Ö240ºý¤Î½ñÀÒ¤òÆÉÇË¤¹¤ë¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹½ñ¤ÎÃµµæ¼Ô¡£ÆÉ½ñ¥¢¥«¥¦¥ó¥È½¸ÃÄ¡¦BUNDAN¤ò±¿±Ä¡£ÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ë¡£ÆÉ½ñ¤òÄÌ¤·¤ÆÆÀ¤¿¡ÖÆ¯¤Êý¡×¤ä¡ÖÀ¸¤Êý¡×¤ÎÃÎ·Ã¤ò¼«¿È¤Î¿ÍÀ¸¤Ç¼ÂÁ©¤·¡¢Ê£¿ô¤Î¥Õ¥Ã¥È¥±¥¢¥µ¥í¥ó¤òµ¯¶È¡¦·Ð±Ä¡£Ãø½ñ¤Ë¡ØË»¤·¤µ¸¸ÁÛ¡Ù¡Ê¥µ¥ó¥Þ¡¼¥¯½ÐÈÇ¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£
----------
¡Ê¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼ ËÎ± ºÚ¿ð¡Ë