共働き夫婦と小学生2人の4人家族です。「東京アプリ生活応援事業」は家族全員で最大いくら受け取れるのでしょうか？「1人ずつ」なのか「世帯でまとめて1枠」なのかよく分かりません。

ポイントは世帯ではなく対象者ごとに付与される

生活応援事業は、東京アプリでマイナンバーカードによる本人確認を行った方に東京ポイントを付与する事業で、付与ポイント数は1万1000ポイントです。対象者はマイナンバーカードを持つ15歳以上で都内在住の方です。

ここから、世帯で1枠というより、対象者の条件を満たした個人がそれぞれ申し込むイメージになります。また、アカウントは1人につき1アカウントです。



4人家族で最大いくらか？ 子どもの年齢で変わる

共働き夫婦2人と小学生2人という例で考えると、小学生のお子さまが15歳未満であれば、対象者は夫婦2人になります。この場合、1万1000ポイントが2人分なので2万2000ポイントとなります。

一方、お子さまが15歳以上で条件を満たす場合は、お子さまも各自で申し込みが可能になります。仮に4人全員が15歳以上なら、1万1000ポイント×4人で4万4000ポイントという計算になります。



まとめ

生活応援事業は、15歳以上で都内在住など条件を満たした人が本人確認を行い、各自で1万1000ポイントを受け取る仕組みです。1人ずつ本人確認を行い、取りこぼしがないようにしましょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー