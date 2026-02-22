Mrs.GREEN APPLE¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼10¼þÇ¯¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ö10¡×¡¡À¤³¦¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¥Á¥ã¡¼¥È¤Ç10°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó
¡¡¿Íµ¤¥°¥ë¡¼¥×¡¦£Í£ò£ó¡¥£Ç£Ò£Å£Å£Î¡¡£Á£Ð£Ð£Ì£Å¤Î¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ö£±£°¡×¤¬¡¢¡Ö£É£Æ£Ð£É¡×¡Ê¹ñºÝ¥ì¥³¡¼¥É¡¦¥Ó¥Ç¥ªÀ©ºî¼ÔÏ¢ÌÁ¡Ë¤¬ËèÇ¯È¯É½¤¹¤ëÁ°Ç¯¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡¦¥¢¥ë¥Ð¥à¡¦¥Á¥ã¡¼¥È¤Ç£±£°°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢½é¤Î¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤³¤È¤¬£²£±Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£Æ±¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î£±°Ì¤Ï¥Æ¥¤¥é¡¼¡¦¥¹¥¦¥£¥Õ¥È¤Î¡Ö£Ô£è£å¡¡£Ì£é£æ£å¡¡£ï£æ¡¡£á¡¡£Ó£è£ï£÷£ç£é£ò£ì¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡£É£Æ£Ð£É¤ÏÀ¤³¦¤Î¥ì¥³¡¼¥É²»³Ú¶È³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ëÃÄÂÎ¤Ç¤¢¤ê¡¢½¸·×¤ÏÀ¤³¦³Æ¹ñ¤Î£¸£°£°£°°Ê¾å¤Î»²²Ã¥ì¥³¡¼¥É²ñ¼Ò¤«¤é¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¡¢¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ëÇä¾å¥Ç¡¼¥¿¤ò¼ý½¸¤·¡¢ÆÈ¼«¤Î¼êË¡¤Ç¥°¥í¡¼¥Ð¥ë»ØÉ¸¤Ø´¹»»¤·¤¿¤â¤Î¡£ÂÐ¾Ý¤ÏÅö³ºÇ¯¤Î¿·ºî¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÁ´¥«¥¿¥í¥°ºîÉÊ¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£Í£ò£ó¡¥£Ç£Ò£Å£Å£Î¡¡£Á£Ð£Ð£Ì£Å¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼£±£°¼þÇ¯¤È¤Ê¤Ã¤¿ºòÇ¯¡¢¡Ö£±£°¡×¤òÈ¯Çä¡£Îß·×Ëç¿ô¤¬£±£°£°Ëü²ó¤òÆÍÇË¤·¡¢½é¤Î¥ß¥ê¥ª¥ó¤òµÏ¿¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°ºÆÀ¸¿ô¤â¶Ã°ÛÅª¤ÇÎß·×ºÆÀ¸¿ô¤Ï£±£µ£°²¯²ó¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÊÌ¤ÇÆüËÜ£±°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢£É£Æ£Ð£É¤¬£±£¹Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡¦¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦¥Á¥ã¡¼¥È¤Ç¤â£Í£ò£ó¡¥£Ç£Ò£Å£Å£Î¡¡£Á£Ð£Ð£Ì£Å¤Ï£±£³°Ì¤Ë½é¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¡¢Á°Ç¯¤ÎÀ¤³¦¤ÇºÇ¤âÇä¤ì¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¿Í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÇÍ£°ì¤Î¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£