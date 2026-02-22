女王蜂のヴォーカル・アヴちゃんがプロデューサー＝担任となり、独自のグループを生み出すスクール型オーディション番組「0年0組-アヴちゃんの教室-」から誕生した7人組の"オルタナティブ歌謡舞踊集団"、龍宮城。2025年5月からはセルフプロデュース体制となり、第2章をスタートさせた。そんな彼らの最新アルバム「SHIBAI(Deluxe)」が2月25日(水)にリリースされる。

龍宮城の最新アルバム「SHIBAI(Deluxe)」についてITARU＆KENTが語る

今回はITARUとKENTにインタビューを実施し、アルバムに込めた思いや、2月28日(土)、3月1日(日)に開催するワンマンライブへの意気込みなどを聞いた。

――「SHIBAI(Deluxe)」のコンセプトを教えてください

KENT「第2章になって初のアルバムなので、『今までの龍宮城の殻を破ってみよう』みたいな気持ちが、自分たちの中で少しあったのかなと思っていて。楽曲に込めた思いや音楽を通して伝えたい思いは変わっていないんですが、音楽をやっていく上で"オルタナティブ歌謡舞踊集団"と言っているからこそ、自分たちを枠にはめるのは違うなと。すごく幅広く、いろんなジャンルの楽曲をやらせていただいているのが今回のアルバムの強みですし、自分たちの挑戦が本当に詰め込まれている。本当に"デラックス"なアルバムになりました」

――アルバムタイトルには、どんな思いを込めましたか？

ITARU「第2章になってから初めての楽曲が『OSHIBAI』というタイトルで、そこから今回のアルバムタイトルがついています。この『SHIBAI』というワードは、すごいいろんな意味で取れるんですけど、今は何かになろうとしたり、自分が何者なのかを探し続けたりしている最中で。そういう自分たちの葛藤みたいなものが、この題名に繋がったんじゃないかなと個人的には思っています。今の自分たちが挑戦しているさまみたいなものが、このアルバムで伝わるんじゃないかなと思います」

――第2章からはメンバーも作詞を手掛けるようになりましたね。それぞれ、作詞に参加した新曲に込めた思いや、お気に入りのフレーズをお聞かせください

KENT「『SAIGI』のタイトルは、"猜疑心"から来ています。自分が道に迷った時に誰も信じられなくなってしまったり、相手は本当に思いやりを持って接してくれているのに、疑ってしまったり...という時の葛藤みたいなものを映し込んでいます。歌詞の中で1番、キーになっているなと思うのは、サビの『どうせ楽には生きれぬこの人生』というフレーズです。人生って、本当に楽しいこともいっぱいあるのに、ついマイナスな部分に目を向けてしまうこともある。でも、それを僕たちが全力で歌うことによって、聴いてくださる人が共感して、生きるエネルギーになってくれれば、すごく嬉しいなと思って書きました」

ITARU「『あっかんべ』は、サウンドが楽曲の1番のキーになっているのかなと思います。シャ乱Qさんの名曲『ズルい女』をサンプリングさせていただいていて、そこがすごく耳に残ります。『あっかんべ』という言葉の強さみたいなものも伝わると思うし、歌詞にあるそれぞれの言葉も楽しめるんじゃないかな」

KENT「『OMAJINAI』は初めて海外のアーティストさんに提供していただいた楽曲で、めちゃくちゃクールでかっこよくて！作詞は、ほとんどRayが書いたものなんです。世界観やコンセプトなど、自分たちが大切にしているものがいろいろあるんですが、それが『OMAJINAI』という言葉で歌詞には反映されているので、自分事としてめちゃくちゃ大切に歌える曲です」

ITARU「『ギラり』は元々のモチーフやアレンジも、歌謡曲をすごく意識して作っていただきました。曲調も挑戦できたなと思うのと同時に、歌詞は自分も少し書いているんですけど、Rayが中心として書いていて、言葉選びも本当にすごく引っ掛かりみたいなものも多いですし、セリフもそれぞれにあったりして。今までの曲でいうと『Mr.FORTUNE』のように、曲の中での展開みたいなものもあるので、そういった見せ方もできればと思っています」

KENT「『熾火』は、アルバム収録の新曲の中で唯一のバラードなので、そこにかけるメンバーの熱量みたいなものも、RECの時にめちゃくちゃ感じました。部屋の明るさまで大事にこだわっていました。本当に葛藤や願いといったものを畳みかけるような歌詞で、わざと純粋無垢に表現して、皆さんに届けるということをしてみた楽曲です。ライブでどうなるのかというのも、すごく楽しみですね。毎回、違った感情や思いが出てくると思うので、それを楽しみつつ、お客さんの反応もすごく楽しみにしています」

――「SHIBAI（Deluxe）」収録曲の中で、個人的に特にお気に入りの楽曲は？

KENT「迷いますね...！『ギラり』かな。コレオも含めて、龍宮城がやってみることとして、1番新しい気がするんですよ。、挑戦できているという意味で、すごく好きというか。歌詞の意味としても、"自分たちがステージに立つ上で悩んでしまうことがあっても、お客さんの存在ですごく助けられている"という僕らの思いが込められている楽曲なので、ライブではきちんと届けられるよう頑張っていきたいなと思います」

ITARU「自分は『エグレメクレ』ですね。もちろん曲自体も好きなんですが、ライブで披露した時に、この曲のエネルギーを毎回感じます。2025年の大きなツアーでは最後の曲としてパフォーマンスしていて、この曲がツアーを締めてくれたし、自分たちの感情をここにちゃんと持って来れたという思い出もあるので、今回のアルバムの中では、この曲が個人的には1番好きです」

――「龍宮城 ARENA LIVE 2026 -SHIBAI-」で表現したいことや、ファンの皆様へ期待してほしいことを教えてください

KENT「やっぱり1番は、『2025年2月22日の武道館を超えた』と思ってもらいたいです。あの時は第1章のものを本当にすべて懸けてやったライブだったので。第2章からは、たくさんの方々の力を借りる中で、自分たちも少しずつ加わらせていただいて...武道館以上のライブにできるか、本当に自分たち次第だと思うので、頑張っていきたいですね」

ITARU「とにかくパフォーマンスを見ていただきたいなというのがあります。アリーナ規模になるといろんな装置だったり、自分たちの見せ方や演出というのも、すごく幅が増えるんですが、そのすべては曲を活かすためだったり、自分たちの表現を伝えるための1つの手段でもあるので。そういうものも加味しながら、全力のパフォーマンスを見ていただきたいなと思っています」

――2026年、龍宮城メンバーとしての野望を教えてください

ITARU「フェスはやっぱりたくさん出たいですね。すごく盛り上がる曲もサウンドの良い曲も増えてきているので、龍宮城をまだ知らない人たちも巻き込みながら、良いライブができるんじゃないかなというビジョンがすごくあります」

KENT「海外に行ってみたいです！去年、KEIGOが夏休みにヨーロッパに行っていたり、最近も海外に行った方と関わる機会がなぜか多かったりして。海外の文化や価値観を知ることって本当に大事だなと、すごく思ったんです。まだ知らないことがいっぱいあるんだなと思うと、行ってみたいですし、そこで龍宮城がどうなるのかというのも見てみたいですね」

――最後に、「SHIBAI(Deluxe)」と「龍宮城 ARENA LIVE 2026 -SHIBAI-」を楽しみにされているファンの皆様へメッセージをお願いします

KENT「2026年はめちゃくちゃ大事な年だと思うし、まだまだやりたいこと、こうなってみたいとか、楽しみなことがいっぱいあります。まずはアリーナ公演を大成功させて、一緒に楽しんで、良いスタートを切れればなと思っているので、よろしくお願いします！」

ITARU「全部を見てほしいです。これが完成という訳でもなく、過程でもあるし、今の全力でもあるので、今の自分たちが出しているものすべてを受け取ってほしいというか、味わってほしいなと思います。そのために自分たちも全力でライブをしたいし、届けていきたいなと思っています」

撮影・取材・文＝中村実香

放送情報

SHIBAI (Deluxe)

2026年2月25日(水)リリース

＜公演情報＞

龍宮城 ARENA LIVE 2026 -SHIBAI-

2026年2月28日(土) 開場 17:30/開演 18:30

2026年3月1日(日) 開場 17:30/開演 18:30

