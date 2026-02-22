◆米大リーグオープン戦 エンゼルス２―１５ドジャース（２１日、米アリゾナ州テンピ＝ディアブロスタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２１日（日本時間２２日）、オープン戦初戦の敵地・エンゼルス戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、三塁への内野安打、二ゴロ、空振り三振の３打数１安打で途中交代した。先発した山本由伸投手（２７）は２回途中で３０球を投げ、３安打２失点だった。ワールドシリーズ３連覇を狙うドジャースは、オープン戦を大勝で好発進を切った。

山本は初回こそ３三振を奪うなど３者凡退の好発進を切ったが、２回表の攻撃が長かったことや味方の失策もあってリズムを崩し、２回は３安打を許して２点を失って降板した。２７日（同２８日）の敵地・ジャイアンツ戦で先発してから帰国して侍ジャパンに合流。だが、この日がオープン戦の登板は最初で最後と勘違いしていたロバーツ監督から降板時に「グッドラック」と声をかけられ、山本は「最後マウンドを降りる時も監督に『グッドラック』と言われましたけど、もう１試合あるので、しっかり練習して頑張りたいと思います」と笑っていた。

試合後に取材に応じたロバーツ監督は、山本が降板後にもう１試合投げると話していたことを報道陣から聞かされると「彼が言っていたのか？ 彼が？ ハハハハハハ！」と大笑いして勘違いを反省していた。

３打数１安打だった大谷については「翔平はよかったよ。内野安打も放った。状態はよさそうだね」と太鼓判を押した。